Новые «мусорные» концессии буксуют на негативе первой

Правительство региона снова представило депутатам для рассмотрения концессионные предложения трех компаний-инвесторов, касающиеся строительства мусоросборочных комплексов на территории Тогучинского, Куйбышевского и Татарского районов. Средний объем инвестиций составляет 500 млн рублей. Об этом на заседании комитета по строительству, ЖКХ и тарифам сообщили и.о. министра регионального развития Лев Решетников и министр ЖКХ Денис Архипов.

Инвесторы готовы вложить 1,8 млрд в инфраструктуру утилизации ТКО — По результатам первого года работы регионального оператора у нас есть статистика по объему коммунальных отходов, которые генерируются на этих территориях, — говорит Архипов. — Также определен объем обработки, захоронения и объем обезвреживания по каждому из объектов. В настоящее время ведется работа по подготовке таких соглашений.

Некоторые аспекты такого взаимодействия области и частников вызвали вопросы у депутатов. Так, зампредседателя комитета Вадим Агеенко сравнил предложения инвесторов с ныне замороженной концессией 2016 года и проанализировал их условия, напомнив, что концессия-2016 при стоимости 6,5 млрд рублей предполагала затраты 8 млн рублей на тысячу кубических метров отходов.

— Ничего не изменилось ни по ценам, ни по объемам, — говорит депутат. — Стоимость в Куйбышеве — 9,5 млн на тысячу «кубов», что больше, чем наша знаменитая, как мы говорим, «золотая» концессия. В Татарске — 10,8 млн за тысячу кубов, что еще дороже, чем раздольненская концессия. Наконец, в Тогучине — 18 млн за тысячу «кубов». Что за инвесторы приходят, что они хотят построить за такие большие деньги? Причем полигоны — очень маленькие. В августе я был в рабочей группе, которая рассматривала эти три предложения. Но ни о чем не договорились. Три министерства не ставят свою визу. И мы опять их выносим на 2020 год по той же цене и по тем же параметрам.

Немало вопросов по реализации будущих концессий оказалось и у коллеги Агеенко — депутата Олега Сметанина.

«Мусорную» концессию размораживают со второй попытки — Какова реальная стоимость объектов — неизвестно, — говорит Сметанин. — Какие сроки исполнения концессии? Какие обязательства при этом ложатся на бюджет? Какие средства будут вложены концессионером? Будет стоять просто линия, на которой работают несколько иностранцев? Та же самая помойка и будет. Мы за то, чтобы горы мусор куда-то утилизировали. За границей, к примеру, инвестор вложил деньги на свой страх и риск — и зарабатывает. Хотелось бы увидеть, когда придет инвестор, что он сделает конкретно, куда этот мусор пойдет и каким образом его рассортируют.

Пока дать конкретные ответы на вопросы депутатов в региональном правительстве затрудняются.

— У нас возникло очень много имущественных вопросов, — говорит Лев Решетников. — Например, на земельном участке стоит какой-то сарай, который нельзя сносить, а иначе передать участок инвестору нельзя. Мы разбирались со схемами. Процесс идет. Нет смысла каждый месяц пересматривать финансово-экономическую модель. Сейчас ждем, когда снимем все вопросы по департаменту имущества. Когда поймем, что их уже нет, начнем пересчитывать проект на текущую стоимость.

Окончательного понимания нет и по срокам «разморозки» концессии—2016. Как сообщила в комментарии Infopro54 директор ООО «Экология-Новосибирск» (входит в группу «ВИС», реализует концессию) Лариса Анисимова, концессионер готов приступить к реализации соглашения, дело — за региональным правительством, от которого компания ждет «отмашку».

— Сейчас мяч не на нашей стороне, а на стороне правительства, — говорит Анисимова. — Как только нам предоставят участок, мы сразу приступим к проектированию и строительству. Мы очень заинтересованы в этом проекте. Он необходим, учитывая, что полигоны вокруг Новосибирска переполнены, учитывая, что мы, как регоператор, обслуживаем территории Новосибирского района, которые ранее не обслуживались, и объем утилизации ТКО значительно растет. Поэтому вопрос очень острый. Рассчитываем, что в ближайшее время он сдвинется.

Пока в региональном правительстве в очередной раз называют только возможные сроки разморозки, ссылаясь на необходимость проведения экспертиз в рамках законодательства.

— Думаю, окончательный срок разморозки — первый квартал текущего года, — сообщает вице-губернатор Сергей Семка. — Дальше нам уже уходить нельзя. Напомню, решения рабочей группы, возглавляемой вице-губернатором Владимиром Знатковым, есть — и по объему инвестиций, и по срокам действия соглашения, и ряд других важных изменений, на которых мы настаиваем. Как только будет выбран земельный участок, подготовим проект, который пройдет три вида экспертизы. Только после экспертизы появится четкое соответствие законодательству, прежде всего, по вопросам объемов изъятых полезных фракций и объемов утилизированного мусора. Потом уже можно будет говорить о проекте.

Напомним, что первый раз разморозку концессии анонсировали в октябре по итогам визита в Новосибирскую область руководства ГК ВИС (учредитель «Экология-Новосибирск») и его встречи с региональным правительством. Второй раз об этом объявил губернатор области Андрей Травников в самом конце 2019 года.

Фото: pixabay.com, автор- dimitrisvetsikas1969