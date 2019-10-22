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Harley-Davidson обогнал мотоциклы BMW в Новосибирской области

В то время как мотоциклы BMW побеждают по России.
  • 22/10/2019, 10:00
Автор: Михаил Фишер
Harley-Davidson обогнал мотоциклы BMW в Новосибирской области
Как отмечают эксперты агентства «Автостат», рынок новых мотоциклов в России растет второй год подряд.

Harley-Davidson лидирует на рынке продаж новых мотоциклов в Новосибирской области. Китайская марка Racer прочно закрепилась на второй позиции рейтинга. Замыкает тройку лидеров немецкий BMW. Таковы итоги продаж за 9 месяцев 2019 года (по данным аналитического агентства «Автостат»).

По информации агентства, новосибирский дилер Harley-Davidson по итогам 3 квартала реализовал 36 мотоциклов, что на 16,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Лидерами продаж стали CVO-модели и модели семейства Softail, — сообщила корреспонденту InfoPro54 управляющий директор дилерского центра Harley-Davidson Ирина Гречухина.

Напомним, что Harley-Davidson CVO — это подразделение мотопроизводителя, специализирующееся на сборке модифицированных (кастомных) мотоциклов, а также серия байков, выпускаемая этим отделом. Аббревиатура CVO расшифровывается как «Custom Vehicle Operations» (в приблизительном переводе — «операции по изготовлению транспорта под заказ»).

Сеть магазинов «Активный отдых», официальный представитель марки Racer в Новосибирске, за 9 месяцев текущего года продала 31 мотоцикл (в 2018-м — 14 штук, рост составил 121,4%). По данным Яндекс.Маркет, наибольшим спросом пользовались модели Racer RC250, Racer RC200, Racer RC110.

Дилерский центр ООО «ЭлитАвто Сибирь» реализовал 24 мотоцикла марки BMW, что на 14,3% больше, чем в прошлом году (21 штука).

Далее места распределились следующим образом: четвертое место — Bajaj (читается «Баджадж»,  BajajAuto — индийский производитель транспортных средств) с показателем продаж 24 штуки (рост 155,6%, 9 штук в 2018 году); пятое место заняли мотоциклы марки Motoland — 19 штук в 2019 году (в 2018-м был продан всего 1 мотоцикл, отсюда и сногсшибательный рост — 1800%, страна-производитель — Китай); шестое место — у японских мотоциклов Honda (2019 год — 18 штук, 2018 год — 10 штук, рост составил 80%).

На седьмом месте — мотоциклы китайской марки Kayo (2019 год — 9 штук, 2018 год — 1 штука, 800%). Восьмую позицию занимает японская марка мототехники Yamaha (2019 год — 7 штук, 2018 год — 3 штуки, 133,3%). На девятой позиции рейтинга — Regulmoto (мотоциклы производят в Китае), с показателями продаж 6 штук в 2019 году и 2 штуки в 2018 году, 200%. И замыкает топ-10 продаж новых мотоциклов в нашем регионе марка WorldMotors — в этом году проданы 6 штук, в 2018-м — 1 штука, 500%.

В целом, рынок новых мотоциклов в Новосибирской области по итогам продаж за 9 месяцев 2019 года вырос на 84,7%. В сравнении с рейтингом 1 полугодия из топ-10 по итогам 3 квартала исчезла марка Triumph, которая летом 2019 года занимала девятое место.

Всего России более 55% рынка за январь-сентябрь 2019 года приходятся на пятерку брендов-лидеров. Первым в этом рейтинге идет BMW с показателем 2065 единиц (+19,2% к 2018 году). Вторую позицию занимает китайский Racer (1521 штука; +64,1%). На третью вырывается индийский Bajaj (1342 штуки; +49,8%). На четвертом месте — Harley-Davidson (894 штуки; +7,7%). А замыкает топ-5 Motoland, увеличивший свои показатели практически в 6 раз — до 802 мотоциклов.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по итогам 9 месяцев 2019 года объем рынка новых мотоциклов в России составил почти 12 тысяч единиц. Этот результат на 38,7% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Как отмечают эксперты агентства, данный рынок растет второй год подряд. Так, после непрерывного трехлетнего падения (2015-2017 годы) в прошлом году он уже показал рост на 30,2%. В 2019-м, как видно, эта позитивная тенденция усилилась.

Фото  hd-novosibirsk.ru

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