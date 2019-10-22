Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Семь будущих поликлиник «не прошли» через восемнадцать депутатов

В горсовете Новосибирск заявили о неуважении к депутатам и незнании географии чиновниками областного минздрава.
  • 22/10/2019, 10:06
Автор: Евгения Серёгина
Семь будущих поликлиник «не прошли» через восемнадцать депутатов
«Проблема в одном месте, а поликлиники собираются строить в другом».

Очередная попытка городского депутатского корпуса вместе с руководством минздрава обсудить перспективы строительства новых медучреждений на территории Новосибирска, предпринятая на минувшей неделе комиссией горсовета по социальной политике, снова потерпела поражение. Еще в начале заседания депутаты заявили о неуважении со стороны министерства к городским парламентариям. Поводом стало неожиданное «исчезновение» главы минздрава Константина Хальзова при том, что данное совещание до этого и так уже неоднократно отодвигалось по инициативе региональных чиновников.

 Еще на утро вчерашнего дня в докладчиках числился и подтверждал свое участие министр здравоохранения,  сообщил председатель комиссии Николай Тямин.  На 17:30 оказалось, что он в отпуске, а докладывать будет Аксенова. Сегодня в 9:00 я узнаю, что докладчик будет другой. Я сделал запрос на имя председателя Совета депутатов посоветоваться — что будем делать. Приняли решение: проводить эту встречу, нет никакого смысла переносить, потому что это поручение сессии городского совета.

Держать удар за начальника пришлось его заместителю Александру Колупаеву. Как сообщил в своем докладе чиновник министерства, в настоящее время подписано соглашение в рамках ГЧП с ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») о строительстве на территории Новосибирска семи новых поликлиник общей площадью 72 тысячи кв.м до 2022 года.

Инвестор начнет строить поликлиники в 2020 году

Инвестор начнет строить поликлиники в 2020 году

 Принято постановление о реализации данного проекта, затем подписано соглашение ГЧП, подписан акт о финансовом событии,  сообщил Колупаев.  1 апреля выплачена субсидия в размере 626 млн рублей. Это первый транш капитального гранта, запланированного в размере 1,5 млрд. Ведется проектирование объектов. Идет подготовка территории.

По информации областного минздрава, этап проектирования предполагается завершить в декабре 2019 года, а в январе 2020-го, в случае положительного заключения Госэкспертизы, приступить непосредственно к строительным работам.

Напомним, что изначально речь шла о девяти учреждениях здравоохранения. Однако два из них  в Дзержинском и Советском районах (микрорайон ОбьГЭС) — из проекта выпали, о чем докладчику напомнили некоторые из депутатов.

 Чьим-то решением две поликлиники исчезли,  заявил депутат от Дзержинского района Евгений Лебедев.  Одна из них  в Дзержинском районе. Несмотря на то, что там есть участок, который находится в областной собственности. Но этот вопрос был снят с повестки дня. Что минздрав планирует в отношении Дзержинского района? Ситуация затрагивает более 40 тысяч жителей.

Александр Колупаев, отвечая на выступление депутата, аргументировал исчезновение Дзержинской поликлиники несогласованностью действий с мэрией Новосибирска при передаче земельного участка. Однако, как пояснила участвующая в работе комиссии начальник департамента по социальной политике мэрии Ольга Незамаева, никаких проблем при передаче участков от города области не было.

 Сроки были поставлены очень жесткие, и мы выполнили, не мгновенно, конечно, но сделали,  сообщила чиновница.  Тогда еще был коллега ваш, замгубернатора.

Что касается медучреждения на территории микрорайона ОбьГЭС, то, по словам замминистра, проект был «свернут» по инициативе частника.

Концессию по поликлинике в Советском районе возобновят

 По ОбьГЭСу планировалось выделить этот объект в отдельное решение,  сообщает Колупаев.  Однако в силу того, что предложение концессионера не устроило по ряду причин, проект не состоялся.

В то же время, по мнению представляющих в горсовете Советский район депутатов, этот район остро нуждается в новых медучреждениях.

 По результатам встреч с горожанами хочу сказать, что тема медицины является самой актуальной,  говорит депутат Наталья Пинус.  Увеличивается количество жилья, но при этом число медучреждений не увеличивается, а даже уменьшается. Хотелось бы попросить, чтобы была предоставлена, в целом, какая-то информация, что у нас должно быть сегодня по нормативу для горожан? Чего у нас не хватает? Нам нужно объективно знать все цифры, чтобы понимать, что дальше делать. У меня пока такого представления нет. Хотелось бы узнать, какие вы видите регионы, где решена эта задача? В Москве частные клиники становятся первичными звеньями. Если есть возможность, мне хотелось бы хоть что-нибудь узнать по поводу предлагаемой финансовой модели. Кто будет эксплуатировать здания? Чьи врачи будут в них работать? И что вообще происходит через семь лет?

медицинские концессии

Снова медицинские концессии

Однако более исчерпывающей, нежели прозвучавшей в докладе, информации депутаты горсовета не получили, им было рекомендовано обратиться за ответами на данные вопросы в региональное министерство экономического развития. Что же касается данных о местах расположения будущих поликлиник, то, по мнению ряда городских парламентариев, авторы проекта имеют весьма отдаленное представление о географии города и потребностях того или иного района в медучреждениях.

 На моей территории в Ленинском районе поликлиника оказалась на улице Степной,  говорит депутат Кирилл Покровский.  У меня сложилось впечатление, что люди, которые принимали решение по локации, не ориентируются в географии города. Мягко говоря, не имеют представления, где улица Степная. Соответственно, ситуация с поликлиникой, которая бы обслуживала микрорайон «Чистая слобода», теряет всю свою нужность. Это совершенно не избавит людей от социальной напряженности. По какому принципу принимали территориальные решения?

Аналогично ситуацию со Степной оценивает и председатель комиссии.

 Проблема в одном месте, а поликлиники собираются строить в другом,  говорит Николай Тямин.  Я знаю улицу Степную. Это мой округ. Принимаем всю информацию к сведению. Обобщаем всю информацию от Совета депутатов, направляем ее в министерство здравоохранения, председателю Совета депутатов, мэру Новосибирска и губернатору.

На заседании также звучали предложения возобновить вопрос о возвращении муниципалитету полномочий в сфере здравоохранения и возможности контролировать ситуацию со строительством медучреждений.

— Интерес, который проявлен к этому вопросу (18 депутатов пришли на его обсуждение), говорит о том, что эта тема крайне актуальна, интересна и полезна для города,  говорит вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов. — Сегодняшний разговор будет недостаточен в том формате, в котором произошел. У нас полномочия забрали, мы не имеем представления о ситуации в городском здравоохранении. Про поликлиники уже пять лет слышим, но будем надеяться, хоть что-то, наконец, реализуют. Раньше я (как депутат горсовета) обращался к министерству здравоохранения по оказанию какой-то помощи, и эти вопросы решались. Сегодня почему-то с этим стало гораздо сложнее. А возможности у нас повлиять на министерство здравоохранения, к сожалению, ограничены.

Другое масштабное предложение озвучил председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин.

 У нас есть такая форма врачебной практики, как небольшие медицинские центры, доступные для отдаленных районов,  приводит пример депутат.  Это абсолютно обычный замечательный алгоритм. Если сегодня минздрав не будет это продвигать, несмотря на трудности, семь поликлиник проблему не закроют. Нужно войти в госпрограмму по развитию на территории города Новосибирска. Только комплексными мерами можно каким-то образом минимизировать проблему.

Что касается не отдаленных районов, а центральных, то, как предложил председатель комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко, есть возможность для появления новых медучреждений и там.

 Понятно, что в Центральном районе самая плотная застройка,  говорит он.  Существует множество мест, например центральный роддом. Можно после реконструкции создать поликлинику, нужную для города Новосибирска, для горожан.

По информации минздрава области, решение о государственно-частном партнерстве по строительству поликлиник было принято в конце 2018 года. 15 февраля 2019 года подписано соглашение о строительстве, финансировании и техническом обслуживании объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в Новосибирске. 1 апреля принято постановление правительства региона о предоставлении субсидии в целях финансирования части расходов на строительство объекта и выплачена субсидия ООО «Седьмая концессионная компания» в сумме 626,2 тысячи рублей. В целом, объем инвестиций по проекту составляет более 8,9 млрд рублей, из которых 7,3 млрд  это собственные или заемные средства партнера, а 1,6 млрд  капитальный грант из бюджета Новосибирской области. По данным регионального минздрава, проблемными в плане оказания первичной медпомощи являются такие микрорайоны, как «Аурум», «Дивногорский», «Матрешкин двор», «Ясный берег», «Светлый», «Пригородные просторы», «Олимпийская слава».

Фото: pixabay.com, автор- DarkoStojanovic

Популярное с сайта

Область готовится к рефинансированию займов

Область готовится к рефинансированию займов

21/10/2019, 19:07
А также надеется на новую отсрочку погашения бюджетных кредитов.
В Новосибирске выдана первая электронная закладная

В Новосибирске выдана первая электронная закладная

21/10/2019, 18:56
Это упрощает и сокращает процесс регистрации, снижает затраты на оформление документов, исключает утрату закладной и необходимость выдачи ее дубликата.
Правительство региона предложило мэрии расторгнуть договор по строительству станции метро «Спортивная»

Правительство региона предложило мэрии расторгнуть договор по строительству станции метро «Спортивная»

21/10/2019, 18:24
Причина — отсутствие федерального финансирования.

Актуальный разговор

«Мы хотим построить систему MIT в России»

Все материалы
Новости

Производство инновационных товаров в регионе продолжает снижаться

22/10/2019, 11:10

За девять месяцев в Новосибирской области произведено 44,7 тыс тонн колбасных изделий

22/10/2019, 10:56

Harley-Davidson обогнал мотоциклы BMW в Новосибирской области

22/10/2019, 10:00

Такой маленький, а уже мозг

21/10/2019, 19:45

Собственные доходы облбюджета в 2020 году вырастут на 10,5 млрд рублей

21/10/2019, 19:41

Область готовится к рефинансированию займов

21/10/2019, 19:07

В Новосибирске выдана первая электронная закладная

21/10/2019, 18:56

Правительство региона предложило мэрии расторгнуть договор по строительству станции метро «Спортивная»

21/10/2019, 18:24

Билайн построит «умный город» в новосибирском Академпарке

21/10/2019, 18:17

Новосибирцы стали чаще пользоваться электричками

21/10/2019, 18:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

ВТБ запустил вклад «Инвестиционный»

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска