Семь будущих поликлиник «не прошли» через восемнадцать депутатов

Очередная попытка городского депутатского корпуса вместе с руководством минздрава обсудить перспективы строительства новых медучреждений на территории Новосибирска, предпринятая на минувшей неделе комиссией горсовета по социальной политике, снова потерпела поражение. Еще в начале заседания депутаты заявили о неуважении со стороны министерства к городским парламентариям. Поводом стало неожиданное «исчезновение» главы минздрава Константина Хальзова при том, что данное совещание до этого и так уже неоднократно отодвигалось по инициативе региональных чиновников.

— Еще на утро вчерашнего дня в докладчиках числился и подтверждал свое участие министр здравоохранения, — сообщил председатель комиссии Николай Тямин. — На 17:30 оказалось, что он в отпуске, а докладывать будет Аксенова. Сегодня в 9:00 я узнаю, что докладчик будет другой. Я сделал запрос на имя председателя Совета депутатов посоветоваться — что будем делать. Приняли решение: проводить эту встречу, нет никакого смысла переносить, потому что это поручение сессии городского совета.

Держать удар за начальника пришлось его заместителю Александру Колупаеву. Как сообщил в своем докладе чиновник министерства, в настоящее время подписано соглашение в рамках ГЧП с ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») о строительстве на территории Новосибирска семи новых поликлиник общей площадью 72 тысячи кв.м до 2022 года.

Инвестор начнет строить поликлиники в 2020 году — Принято постановление о реализации данного проекта, затем подписано соглашение ГЧП, подписан акт о финансовом событии, — сообщил Колупаев. — 1 апреля выплачена субсидия в размере 626 млн рублей. Это первый транш капитального гранта, запланированного в размере 1,5 млрд. Ведется проектирование объектов. Идет подготовка территории.

По информации областного минздрава, этап проектирования предполагается завершить в декабре 2019 года, а в январе 2020-го, в случае положительного заключения Госэкспертизы, приступить непосредственно к строительным работам.

Напомним, что изначально речь шла о девяти учреждениях здравоохранения. Однако два из них — в Дзержинском и Советском районах (микрорайон ОбьГЭС) — из проекта выпали, о чем докладчику напомнили некоторые из депутатов.

— Чьим-то решением две поликлиники исчезли, — заявил депутат от Дзержинского района Евгений Лебедев. — Одна из них — в Дзержинском районе. Несмотря на то, что там есть участок, который находится в областной собственности. Но этот вопрос был снят с повестки дня. Что минздрав планирует в отношении Дзержинского района? Ситуация затрагивает более 40 тысяч жителей.

Александр Колупаев, отвечая на выступление депутата, аргументировал исчезновение Дзержинской поликлиники несогласованностью действий с мэрией Новосибирска при передаче земельного участка. Однако, как пояснила участвующая в работе комиссии начальник департамента по социальной политике мэрии Ольга Незамаева, никаких проблем при передаче участков от города области не было.

— Сроки были поставлены очень жесткие, и мы выполнили, не мгновенно, конечно, но сделали, — сообщила чиновница. — Тогда еще был коллега ваш, замгубернатора.

Что касается медучреждения на территории микрорайона ОбьГЭС, то, по словам замминистра, проект был «свернут» по инициативе частника.

Концессию по поликлинике в Советском районе возобновят — По ОбьГЭСу планировалось выделить этот объект в отдельное решение, — сообщает Колупаев. — Однако в силу того, что предложение концессионера не устроило по ряду причин, проект не состоялся.

В то же время, по мнению представляющих в горсовете Советский район депутатов, этот район остро нуждается в новых медучреждениях.

— По результатам встреч с горожанами хочу сказать, что тема медицины является самой актуальной, — говорит депутат Наталья Пинус. — Увеличивается количество жилья, но при этом число медучреждений не увеличивается, а даже уменьшается. Хотелось бы попросить, чтобы была предоставлена, в целом, какая-то информация, что у нас должно быть сегодня по нормативу для горожан? Чего у нас не хватает? Нам нужно объективно знать все цифры, чтобы понимать, что дальше делать. У меня пока такого представления нет. Хотелось бы узнать, какие вы видите регионы, где решена эта задача? В Москве частные клиники становятся первичными звеньями. Если есть возможность, мне хотелось бы хоть что-нибудь узнать по поводу предлагаемой финансовой модели. Кто будет эксплуатировать здания? Чьи врачи будут в них работать? И что вообще происходит через семь лет?

— На моей территории в Ленинском районе поликлиника оказалась на улице Степной, — говорит депутат Кирилл Покровский. — У меня сложилось впечатление, что люди, которые принимали решение по локации, не ориентируются в географии города. Мягко говоря, не имеют представления, где улица Степная. Соответственно, ситуация с поликлиникой, которая бы обслуживала микрорайон «Чистая слобода», теряет всю свою нужность. Это совершенно не избавит людей от социальной напряженности. По какому принципу принимали территориальные решения?

Однако более исчерпывающей, нежели прозвучавшей в докладе, информации депутаты горсовета не получили, им было рекомендовано обратиться за ответами на данные вопросы в региональное министерство экономического развития. Что же касается данных о местах расположения будущих поликлиник, то, по мнению ряда городских парламентариев, авторы проекта имеют весьма отдаленное представление о географии города и потребностях того или иного района в медучреждениях.

Аналогично ситуацию со Степной оценивает и председатель комиссии.

— Проблема в одном месте, а поликлиники собираются строить в другом, — говорит Николай Тямин. — Я знаю улицу Степную. Это мой округ. Принимаем всю информацию к сведению. Обобщаем всю информацию от Совета депутатов, направляем ее в министерство здравоохранения, председателю Совета депутатов, мэру Новосибирска и губернатору.

На заседании также звучали предложения возобновить вопрос о возвращении муниципалитету полномочий в сфере здравоохранения и возможности контролировать ситуацию со строительством медучреждений.

— Интерес, который проявлен к этому вопросу (18 депутатов пришли на его обсуждение), говорит о том, что эта тема крайне актуальна, интересна и полезна для города, — говорит вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов. — Сегодняшний разговор будет недостаточен в том формате, в котором произошел. У нас полномочия забрали, мы не имеем представления о ситуации в городском здравоохранении. Про поликлиники уже пять лет слышим, но будем надеяться, хоть что-то, наконец, реализуют. Раньше я (как депутат горсовета) обращался к министерству здравоохранения по оказанию какой-то помощи, и эти вопросы решались. Сегодня почему-то с этим стало гораздо сложнее. А возможности у нас повлиять на министерство здравоохранения, к сожалению, ограничены.

Другое масштабное предложение озвучил председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин.

— У нас есть такая форма врачебной практики, как небольшие медицинские центры, доступные для отдаленных районов, — приводит пример депутат. — Это абсолютно обычный замечательный алгоритм. Если сегодня минздрав не будет это продвигать, несмотря на трудности, семь поликлиник проблему не закроют. Нужно войти в госпрограмму по развитию на территории города Новосибирска. Только комплексными мерами можно каким-то образом минимизировать проблему.

Что касается не отдаленных районов, а центральных, то, как предложил председатель комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко, есть возможность для появления новых медучреждений и там.

— Понятно, что в Центральном районе самая плотная застройка, — говорит он. — Существует множество мест, например центральный роддом. Можно после реконструкции создать поликлинику, нужную для города Новосибирска, для горожан.

По информации минздрава области, решение о государственно-частном партнерстве по строительству поликлиник было принято в конце 2018 года. 15 февраля 2019 года подписано соглашение о строительстве, финансировании и техническом обслуживании объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в Новосибирске. 1 апреля принято постановление правительства региона о предоставлении субсидии в целях финансирования части расходов на строительство объекта и выплачена субсидия ООО «Седьмая концессионная компания» в сумме 626,2 тысячи рублей. В целом, объем инвестиций по проекту составляет более 8,9 млрд рублей, из которых 7,3 млрд — это собственные или заемные средства партнера, а 1,6 млрд — капитальный грант из бюджета Новосибирской области. По данным регионального минздрава, проблемными в плане оказания первичной медпомощи являются такие микрорайоны, как «Аурум», «Дивногорский», «Матрешкин двор», «Ясный берег», «Светлый», «Пригородные просторы», «Олимпийская слава».

Фото: pixabay.com, автор- DarkoStojanovic