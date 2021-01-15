Игорь Ким судится с YouTube и Google

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление от Игоря Владимировича Кима. Заявитель является полным тезкой известного новосибирского банкира и бизнесмена. Иск подан к YouTube LLC и Google LLC в лице их официальных представительств, расположенных в Москве, «об установлении факта, имеющего юридическое значение». Об этом говорится в материалах суда. О каком факте идет речь в документах не сообщается.

Суд принял исковое заявление и возбудил производство по делу. Предварительное рассмотрение пройдет в середине февраля.