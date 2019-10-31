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II налоговый форум «Налоговая политика и практика: на пути к диалогу»

Спикерами станут представители исполнительной власти и общественных организаций, ведущие юристы и налоговые консультанты.
  • 31/10/2019, 10:17
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29 ноября 2019 года в Новосибирске пройдет II налоговый форум «Налоговая политика и практика: на пути к диалогу». Спикерами станут представители исполнительной власти и общественных организаций, ведущие юристы и налоговые консультанты.

Главная цель форума — обсуждение основных направлений налоговой политики государства и происходящих изменений в налоговом законодательстве.

В этом году у мероприятия новый формат: форум разделен на два основных блока — пленарное заседание и панельные дискуссии.

В первой части форума пройдет пленарное заседание, на котором будут рассмотрены вопросы направлений налоговой политики государства на 2019-2021гг., обсуждены результаты деятельности и стратегия цифрового развития налоговых органов, формирование налогового администрации будущего и другие вопросы.

Второй блок отведен параллельной работе двух панельных дискуссий. Основная тема первой — трансформация налогового законодательства, проблемы правоприменения ст. 54.1. НК для налогоплательщиков, усиление роли правоохранительных органов в налоговом администрировании. На второй панельной дискуссии будут рассмотрены вопросы цифровизации и оценки механизмов, заложенных в основу администрирования налогов с использованием контрольно-аналитических методов работы налоговых органов.

Организаторы мероприятия: Общественный совет при УФНС России по Новосибирской области, Новосибирское региональное отделение общественной организации «Российский союз налогоплательщиков», «СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» и Межрегиональная Ассоциация руководителей предприятий (МАРП).

Приглашаем принять участие в Налоговом форуме собственников и руководителей компаний, финансовых директоров. Участие в мероприятии бесплатное.

Более подробную информацию о форуме можно получить на сайте: taxforumevent.ru

По вопросам сотрудничества и регистрации просьба обращаться по телефону +7(383) 334-08-81, e-mail: chumak@sibucom.siberia.net

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами мероприятия

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