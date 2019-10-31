Должностное лицо структурного подразделения ОАО «РЖД» осудят за получение взятки

Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России по материалам оперативно-розыскной деятельности, проведенной сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, возбуждено уголовное дело в отношении начальника производственного участка механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Западно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом структурного подразделения ОАО «РЖД» по факту получения взятки в крупном размере. Он подозревается в получении взятки, сообщили в СК России по Новосибирской области.

— По предварительным данным, подозреваемый в 2017 году потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в виде денег за использование своего авторитета и иных возможностей занимаемой им должности при организации погрузочно-разгрузочных работ по перегрузке товаров в грузовые вагоны. При этом он высказал угрозы совершить действия, связанные с его служебным положением, которые могут причинить вред деятельности коммерческой организации. Представитель коммерческой организации согласился с его предложением, — рассказали в СК.

Отмечается, что согласно достигнутой договоренности в период времени с августа 2017 года по декабрь 2018 года подозреваемый получил от представителя коммерческой организации взятку в крупном размере на общую сумму 194 900 рублей.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что подозреваемый совершил аналогичные преступные действия в отношении еще трех коммерческих организаций, представители которых передали ему взятки разными суммами, на сумму более 360 тысяч рублей.

В ведомстве рассказали, что общая сумма взяток составила более 560 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Ростислав Нетисов