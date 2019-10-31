Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Должностное лицо структурного подразделения ОАО «РЖД» осудят за получение взятки

Общая сумма взяток составила более 560 тысяч рублей.
  • 31/10/2019, 11:08
Должностное лицо структурного подразделения ОАО «РЖД» осудят за получение взятки

Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России по материалам оперативно-розыскной деятельности, проведенной сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, возбуждено уголовное дело в отношении начальника производственного участка механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Западно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом структурного подразделения ОАО «РЖД» по факту получения взятки в крупном размере. Он подозревается в получении взятки, сообщили в СК России по Новосибирской области.

— По предварительным данным, подозреваемый в 2017 году потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в виде денег за использование своего авторитета и иных возможностей занимаемой им должности при организации погрузочно-разгрузочных работ по перегрузке товаров в грузовые вагоны. При этом он высказал угрозы совершить действия, связанные с его служебным положением, которые могут причинить вред деятельности коммерческой организации. Представитель коммерческой организации согласился с его предложением, — рассказали в СК.

Отмечается, что согласно достигнутой договоренности в период времени с августа 2017 года по декабрь 2018 года подозреваемый получил от представителя коммерческой организации взятку в крупном размере на общую сумму 194 900 рублей.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что подозреваемый совершил аналогичные преступные действия в отношении еще трех коммерческих организаций, представители которых передали ему взятки разными суммами, на сумму более 360 тысяч рублей.

В ведомстве рассказали, что общая сумма взяток составила более 560 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Ростислав Нетисов

Популярное с сайта

В Новосибирской области цены на земли промышленного назначения снизились на 11%

В Новосибирской области цены на земли промышленного назначения снизились на 11%

30/10/2019, 16:16
Дешевле стали и земли сельхозназначения.

Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила, по оценке авиационного шума

30/10/2019, 14:31
В случае принятия документа территория вокруг аэропортов, на которой разрешено строить жилье, существенно расширится
На базе НГТУ НЭТИ будет создан Дом научной коллаборации имени Юрия Кондратюка

На базе НГТУ НЭТИ будет создан Дом научной коллаборации имени Юрия Кондратюка

30/10/2019, 14:00
В ДНК школьники Новосибирской области будут заниматься робототехникой, промышленным дизайном, электроникой.

Актуальный разговор

«Мы попали в ловушку дурной бесконечности»

«Мы попали в ловушку дурной бесконечности»

Все материалы
Новости

На Гусинобродском шоссе снесли семь незаконных нестационарных объектов

30/10/2019, 18:21

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении руководителя двух организаций

30/10/2019, 18:15

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

30/10/2019, 17:43

ИП не просчитывают свои обязательства

30/10/2019, 17:25

На Бердском шоссе установят надземный пешеходный переход

30/10/2019, 16:20

В Новосибирской области цены на земли промышленного назначения снизились на 11%

30/10/2019, 16:16

Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила, по оценке авиационного шума

30/10/2019, 14:31

На базе НГТУ НЭТИ будет создан Дом научной коллаборации имени Юрия Кондратюка

30/10/2019, 14:00

Новосибирские инноваторы придумали как создать роботов-доярок

30/10/2019, 12:38

12 молодых ученых получат гранты правительства Новосибирской области

30/10/2019, 12:36

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

В Новосибирске сокращается строительство жилья

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска