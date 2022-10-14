Илон Маск под следствием

Глава Tesla Илон Маск находится под следствием федеральных властей США из-за сделки с компанией Twitter (Соцсеть заблокирована в России. — Ред.). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Инвестор убежден, что Маск, дав согласие в начале октября вернуться к приобретению социальной сети, «по сути, признал, что все это время блефовал», высказывая намерения выйти из сделки.

«Мошеннические и незаконные действия» Маска значительно снизили стоимость акций социальной сети, принесли убыток, инвесторам компании, при этом одновременно укрепив позиции самого американского миллиардера на переговорах, следует из иска, направленного в федеральный суд в Сан-Франциско.

Напоминаем, что Роскомнадзор заблокировал доступ к социальной сети Twitter. Генпрокуратура приняла данное решение 24 февраля, согласно ст. 15.3 ФЗ (об информации, информационных технологиях и о защите информации).

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