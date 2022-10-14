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Россия предложила обязать онлайн-ритейлеров принимать наличные

  • 14/10/2022, 17:02
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«Общественно потребительская инициатива» считает, что отсутствие возможности оплачивать товары наличными средствами ущемляет права покупателей.

Как сообщают «Известия», общественная организация получает жалобы от людей, которые попали в данные обстоятельства. В законодательстве содержится разногласие — именно оно разрешает продавцам осуществлять только безналичную форму оплаты, утверждают правозащитники.

Общественная организация направила письмо в Роспотребнадзор с просьбой корректировки закона «О защите прав потребителей».  Юридически, в российском законодательстве нет определенности того, обязаны ли онлайн-ритейлеры принимать расчет наличными средствами.

— Практика дискриминации отдельных групп потребителей, лишающихся возможности приобретать товары, представляется не вполне правомерной, — подчеркнула ОПИ в письме.

Напомним, с 01.09.2022 в силу вступили изменения в ст. 16 закона «О защите прав потребителей». Согласно поправкам продавцам запрещено ограничивать право покупателя в выборе формы оплаты. Ст. 16.1 документа регулирует этот порядок: продавец обязан принимать наличную и безналичную оплату только в случае, если компания решила использовать наличные в работе.

В Роспотребнадзоре «Известиям» пояснили, что служба пока не получала жалоб подобного рода. Если в будущем они поступят, то ведомство примет их к рассмотрению. В настоящее время, действующие законодательные нормы нужно понимать дословно.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов поясняет, что законодательство в сфере онлайн-торговли просто не успевает быстро изменяться. Если опираться на уже действующие изменения, то нарушителями закона может оказаться очень большая часть бизнеса.

— Требование наличной оплаты воспринимается уже как анахронизм. Представьте, что вы, например, покупаете подписку на кино: всё оформляете онлайн, не вставая с дивана, но для оплаты услуги идете искать кассу — внести наличные, — пояснил эксперт.

«Общественная потребительская инициатива» — организация по защите прав потребителей. Создана при поддержке ведущего профильного образовательного учреждения — Российского государственного торгово-экономического университета.

Фото pexels.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : расчет наличными Онлайн-ритейлеры


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