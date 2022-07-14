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Импортозамещение и маркетинговые исследования рынков

  • 14/07/2022, 15:44
сыр
Для реализации коммерчески успешного проекта по импортозамещению нужна грамотная маркетинговая стратегия. Ее создание потребует проведения маркетингового исследования рынка, которое имеет свою специфику.

Импорт для любой страны является очень щепетильным вопросом. Зависимость от продукции иностранного производства всегда влечет за собой определенные риски. Особенно, если мы говорим о тех товарах, которые имеют значение для безопасности страны, в том числе экономической.

Конечно, существует международное разделение труда и невозможно все товары, особенно производимые в объемах, требующих для обеспечения рентабельности выхода на мировой рынок, изготовлять в одной стране, даже принимая во внимание достаточно емкий рынок России. В то же время в текущей ситуации мы видим, что многие виды товаров и услуг, которые раньше производились за рубежом, теперь имеют российское происхождение. И эта практика может быть распространена и далее.

Отечественные компании, развивающие проекты в области импортозамещения, или менеджмент которых только задумывается о работе в импортозамещаемых нишах, зачастую сталкиваются в высоким уровнем конкуренции, в том числе и косвенной. При этом сами по себе такие проекты могут быть весьма дорогостоящими, иметь длительные сроки окупаемости. Поэтому крайне важно правильно оценивать не только ожидаемые расходы, но и потенциальные доходы, которые может сгенерировать проект. Такая оценка должна опираться на реальные факты о рынке, тем самым требуется проведение маркетингового исследования.

Проведение маркетингового исследования для целей разработки проекта по импортозамещению имеет ряд особенностей, которые как упрощают, так и усложняют его. Разберем на одном примере.

Исследование любой ниши рынка, где есть идея замещения импорта на отечественное производство, предполагает, что имеется статистика по ввозу товара в Россию. Более того, объемы ввозимой продукции должны быть если не определяющими рынок, то очень сильно на него влияющими. Поэтому наиболее значимым источником информации будет выступать таможенная статистика и данные деклараций. Оттуда можно почерпнуть подробные сведение о контрагентах операций, основных параметрах сделки, описания продукции и т.д. Тем самым, возможно достаточно точно сформировать ключевые требования к импортозамещающему проекту в формате 4Р, а также собрать реестр потенциальных покупателей продукции.

Такая работа требует определенных временных и финансовых затрат, но они гарантировано окупятся сокращением издержек в процессе реализации проекта. Особенно в том случае, если нужно выбирать из нескольких вариантов и просчитывать потенциальную отдачу от каждого. Все это обуславливает особую роль маркетинговых исследований при подготовке импортозамещающих проектов.

Фото с сайта pixabay.com

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