Импортозамещение и маркетинговые исследования рынков

Импорт для любой страны является очень щепетильным вопросом. Зависимость от продукции иностранного производства всегда влечет за собой определенные риски. Особенно, если мы говорим о тех товарах, которые имеют значение для безопасности страны, в том числе экономической.

Конечно, существует международное разделение труда и невозможно все товары, особенно производимые в объемах, требующих для обеспечения рентабельности выхода на мировой рынок, изготовлять в одной стране, даже принимая во внимание достаточно емкий рынок России. В то же время в текущей ситуации мы видим, что многие виды товаров и услуг, которые раньше производились за рубежом, теперь имеют российское происхождение. И эта практика может быть распространена и далее.

Отечественные компании, развивающие проекты в области импортозамещения, или менеджмент которых только задумывается о работе в импортозамещаемых нишах, зачастую сталкиваются в высоким уровнем конкуренции, в том числе и косвенной. При этом сами по себе такие проекты могут быть весьма дорогостоящими, иметь длительные сроки окупаемости. Поэтому крайне важно правильно оценивать не только ожидаемые расходы, но и потенциальные доходы, которые может сгенерировать проект. Такая оценка должна опираться на реальные факты о рынке, тем самым требуется проведение маркетингового исследования.

Проведение маркетингового исследования для целей разработки проекта по импортозамещению имеет ряд особенностей, которые как упрощают, так и усложняют его. Разберем на одном примере.

Исследование любой ниши рынка, где есть идея замещения импорта на отечественное производство, предполагает, что имеется статистика по ввозу товара в Россию. Более того, объемы ввозимой продукции должны быть если не определяющими рынок, то очень сильно на него влияющими. Поэтому наиболее значимым источником информации будет выступать таможенная статистика и данные деклараций. Оттуда можно почерпнуть подробные сведение о контрагентах операций, основных параметрах сделки, описания продукции и т.д. Тем самым, возможно достаточно точно сформировать ключевые требования к импортозамещающему проекту в формате 4Р, а также собрать реестр потенциальных покупателей продукции.

Такая работа требует определенных временных и финансовых затрат, но они гарантировано окупятся сокращением издержек в процессе реализации проекта. Особенно в том случае, если нужно выбирать из нескольких вариантов и просчитывать потенциальную отдачу от каждого. Все это обуславливает особую роль маркетинговых исследований при подготовке импортозамещающих проектов.