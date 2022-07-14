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Чипированных животных предлагают внести в единую электронную базу

  • 14/07/2022, 15:48
Автор:
новости Новосибирска
Для упрощения поиска и учета.

Законодательное Собрание Новосибирской области направило обращение в правительство Российской Федерации о создании единой информационной базы домашних животных и животных без владельцев. Это предложение на сессии выдвинул депутат, председатель комиссии по экологии Владимир Лаптев.

— Сегодня актуальной проблемой является учет домашних животных и животных без владельцев. Граждане самостоятельно регистрируют своих питомцев, их чипируют приюты, но эта информация расходится по разным базам, — констатировал Лаптев.

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Массовое чипирование домашних животных начнут в Новосибирске

По данным комиссии по экологии, опыт создания подобных информационных баз существует на уровне субъектов Российской Федерации. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре создана и действует государственная информационная система «Единая информационная база домашних животных и животных без владельцев». Информация о электронных чипах или бирках всех зарегистрированных или отловленных животных заносится сотрудниками ветеринарных клиник, организаций, осуществляющих отлов и содержание животных без владельцев, приютов для животных в единую базу данных, что позволяет идентифицировать потерянное животное. На официальном сайте мэра Москвы предоставляется услуга по поиску пропавших и найденных животных посредством информационной системы «Ветеринарная автоматизированная система». Но наиболее распространенными способами аккумулирования информации о домашних животных и животных без владельцев являются странички в социальных сетях или коммерческие базы данных (например, Animal-ID, AnimalFace).

— К сожалению, недостатком имеющихся информационных баз является их точечность и локальность, неосведомленность жителей страны об их существовании, что не отвечает тем задачам, решение которых возложено на органы публичной власти, — поясняет Владимир Лаптев. — Мы предлагаем на уровне России создать единую федеральную информационную базу для учета всех животных.

Он отметил, что комиссия проконсультировалась с Минцифры Новосибирской области, эксперты которой сообщили, что такая база может быть создана путем включения сегмента, содержащего данные о животных, в ФГИС «ВетИС».

Зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Вадим Агеенко поинтересовался у коллеги, кто будет ловить и переписывать собак и кошек, особенно тех, которые живут на улицах.

— Два года назад мы с коллегой создали приют для животных в Куйбышеве. Он работает на пять районов области. Хочу вам сказать, что если мы не будем решать эту проблему, то собаки начнут кусать людей везде, в том числе возле Заксобрания, — парировал Лаптев.

По словам инициаторов обращения, единая информационная база домашних животных и животных без владельцев, интегрированная с ФГИС «ВетИС», будет выполнять функции по учету животных, их поиску в случае пропажи, предоставлению вспомогательных услуг, доступных для владельцев животных, ветеринарных клиник и приютов для животных, а также обеспечит органам публичной власти осуществление учета и контроля за ними.

Президент РФ 15 мая 2021 года подписал указ о введении на территории России учета бездомных и домашних животных путем вживления специального чипа. В Новосибирске чипирование животных началось в прошлом году.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске построят гостиницу и хоспис для бездомных животных. 

Фото: pixabay.com — Rahat_20

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : общество животные город власть


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