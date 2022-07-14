Чипированных животных предлагают внести в единую электронную базу

Законодательное Собрание Новосибирской области направило обращение в правительство Российской Федерации о создании единой информационной базы домашних животных и животных без владельцев. Это предложение на сессии выдвинул депутат, председатель комиссии по экологии Владимир Лаптев.
— Сегодня актуальной проблемой является учет домашних животных и животных без владельцев. Граждане самостоятельно регистрируют своих питомцев, их чипируют приюты, но эта информация расходится по разным базам, — констатировал Лаптев.
— К сожалению, недостатком имеющихся информационных баз является их точечность и локальность, неосведомленность жителей страны об их существовании, что не отвечает тем задачам, решение которых возложено на органы публичной власти, — поясняет Владимир Лаптев. — Мы предлагаем на уровне России создать единую федеральную информационную базу для учета всех животных.
Он отметил, что комиссия проконсультировалась с Минцифры Новосибирской области, эксперты которой сообщили, что такая база может быть создана путем включения сегмента, содержащего данные о животных, в ФГИС «ВетИС».
Зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Вадим Агеенко поинтересовался у коллеги, кто будет ловить и переписывать собак и кошек, особенно тех, которые живут на улицах.
— Два года назад мы с коллегой создали приют для животных в Куйбышеве. Он работает на пять районов области. Хочу вам сказать, что если мы не будем решать эту проблему, то собаки начнут кусать людей везде, в том числе возле Заксобрания, — парировал Лаптев.
По словам инициаторов обращения, единая информационная база домашних животных и животных без владельцев, интегрированная с ФГИС «ВетИС», будет выполнять функции по учету животных, их поиску в случае пропажи, предоставлению вспомогательных услуг, доступных для владельцев животных, ветеринарных клиник и приютов для животных, а также обеспечит органам публичной власти осуществление учета и контроля за ними.
Президент РФ 15 мая 2021 года подписал указ о введении на территории России учета бездомных и домашних животных путем вживления специального чипа. В Новосибирске чипирование животных началось в прошлом году.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске построят гостиницу и хоспис для бездомных животных.
Фото: pixabay.com — Rahat_20
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