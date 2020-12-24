Индекс доступности мобильной связи в Новосибирской области — 6,8

Информационно-аналитическое агентство Content Review представило результаты исследования тарифов операторов РФ и рассчитанный на их основе индекс доступности связи по итогам 2020 года.

Отмечается, что минимальный пакетный тариф на мобильную связь подешевел на 3% по сравнению с первым полугодием 2020 года с 291 до 281 рубля. Среди всех российских операторов во втором полугодии 2020 года средний минимальный тариф увеличился только у Tele2.

— Доступность мобильной связи в России является одной из самых высоких в мире. Традиционно тарифы российских операторов в сравнении с другими развитыми странами остаются чрезвычайно низкими, особенно это касается начальных пакетных тарифов, крайне востребованных в последние годы. Растёт проникновение смартфонов и умных устройств среди старшего поколения, начинает активно развиваться eSIM, все чаще у россиян появляется вторая SIM-карта с недорогим тарифом, — комментирует Сергей Половников, руководитель Content Review. — Несмотря на номинальный рост заработной платы на 1%, реальные доходы населения падают, а расходы продолжают расти. Практически все операторы постарались дифференцировать свои тарифные линейки, сделав «входной билет» более доступным.

Эксперты рассказали, что в число регионов с самой доступной мобильной связью для населения с учётом средней заработной платы и тарифов на мобильную связь вошли Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область, Ханты-Мансийский АО, Магаданская область и Ярославская область.

— В большинстве регионов РФ связь стала доступнее, индекс по РФ снизился с 6,5 до 6,3. Это произошло не только благодаря снижению стоимости минимальных пакетных тарифов, но и росту номинальной заработной платы в большинстве регионов, — констатируют в Content Review.

Пятёрку регионов с наименее доступной связи в этот раз сформировали регионы СКФО, в которых присутствуют лишь три федеральных оператора. Tele2 за все годы статуса федерального оператора так и не начал строить сеть в данных регионах (Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика и Ставропольский край).

Согласно расчетам экспертов, индекс доступности мобильной связи в Новосибирской области составил 6,8. Регион находится на 36 месте среди регионов РФ.

— У каждого федерального оператора присутствует как минимум один тариф с поминутной и помегабайтной тарификацией. Данные тарифы не привлекательны для абонентов в связи с высокой стоимостью связи при активном использовании, однако это тарифы без абонентской платы и в ряде случаев абоненты используют их как временные номера для личных целей, например, регистрации в интернет-сервисах. Во второй половине 2020 года на рынке появился первый тариф с гибридной тарификацией. «Тариф Z» оператора «Билайн» не предполагает абонентской платы, абонент приобретает пакет конкретной услуги связи и может им пользоваться практически бессрочно. Комбинация пакетной тарификации и отсутствия абонентской платы позволяет абонентам не отказываться от использования SIM-карты и предотвращает списания за случайное использования услуг связи, например, интернет-трафика в фоновом режиме работы смартфона, — уточняют эксперты.

Что касается, безлимитного интернета, то эта услуга окончательно перешла в разряд премиальных услуг связи. Безлимитный интернет доступен либо на тарифах средней и высокой ценовых категорий, либо в качестве дополнительной опции, подключаемой к тарифу. Перевод услуги в разряд премиальных обусловлен возросшей нагрузкой на мобильную сеть в период самоизоляции и пандемии коронавируса.

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