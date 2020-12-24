Банк «Левобережный» сократил время оформления банковской гарантии

Для предоставления полномочий директор предприятия оформляет согласие по подаче заявок на банковские гарантии тендер-менеджером по форме банка. В рамках предоставленных полномочий тендер-менеджер имеет возможность от имени компании самостоятельно подавать в ОНЛАЙН-офисе заявки в банк на банковские гарантии.

Напомним, что Банк «Левобережный» (ПАО) предоставляет любые виды гарантий:

на участие в конкурсе/ исполнение условий контракта/ возврата аванса в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ;

в пользу таможенных органов;

между юридическими лицами и ИП.

Выдача гарантий не требует открытия счета. Срок принятия решения составляет 1 час. Сумма – до 45 млн рублей, срок – до 5 лет, тарифы – от 1,5% годовых. При этом гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ оформляются без залога, поручителей и документов в рамках заключенного рамочного соглашения.

Подробную консультацию о возможностях кредитования можно получить лично в офисах банка, у персонального менеджера и по телефону 8-800-3333-555.

Подайте заявку на выдачу гарантии без визита в банк.

Фото предоставлено пресс-службой банка