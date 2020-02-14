Индукционная варочная панель с единой зоной нагрева

Это плиты, которые работают по принципу индукции, когда катушка, расположенная под стеклокерамической поверхностью, вступает во взаимодействие с дном посуды и тепло возникает непосредственно на нем.

Многие пользователи таких варочных панелей не раз мечтали, как здорово бы было, если бы не нужно было выбирать посуду, соответствующую по форме заранее заданным зонам нагрева. Об этом задумались и инженеры компании Gaggenau и несколько лет назад они создали варочную панель с единой зоной нагрева — модель Gaggenau CX480100.

Сейчас в свет вышли обновленные версии этого изделия, поэтому возможности купить Gaggenau CX480100 уже нет, но вы можете приобрести модели Gaggenau CX482 и CX492. Практически по всем параметрам они аналогичны своей предшественнице, только еще более совершенны.

Особенности индукционных моделей с единой зоной нагрева

Все перечисленные выше модели работают как любая другая индукционная плита, но с одной важной деталью — в них нет отдельных зон нагрева, а вся их поверхность представляет собой единое, подходящее для приготовления пищи пространство.

Что это дает:

возможность не подбирать посуду по размеру и форме, а использовать ту, которая в большей степени соответствует типу блюда или вашим желаниям — прямоугольная большая жаровня, круглый маленький ковшик, овальная кастрюля для жаркого — возможности не ограничены;

возможность размещать посуду на плите так, как вам это удобно;

возможность одновременно готовить несколько блюд (как правило, предусмотрена одновременная работа с четырьмя или шестью кастрюлями);

возможность отрегулировать мощность под посуду так, чтобы не тратить лишнюю энергию;

возможность визуально наблюдать за процессом приготовления пищи и управлять им с помощью TFT-дисплея, на котором отображается посуда.

Разница между моделями CX482 и CX492

Принцип работы этих варочных панелей аналогичен. Основная разница заключается в площади самой плиты: если у Gaggenau CX482 это площадь 2800 кв. см, то у Gaggenau CX492 — 3200 кв. см. Кроме того, на меньшей площади можно одновременно работать с четырьмя кастрюлями, а на большей — с шестью.

В остальном плиты очень похожи. У них обеих есть сенсорный TFT-дисплей, на котором отображается вся необходимая информация и рекомендации по управлению и приготовлению пищи. Каждая панель имеет 17 ступеней мощности, которые позволяют максимально точно выбрать нужный режим. А контроль за уровнем мощности осуществляется электронной интеллектуальной системой управления. Обе модели имеют надежный пакет функций, гарантирующих безопасность прибора.