«Обувь России» зарегистрируется в Москве

Решение о смене регистрации ООО «Обувь России» принято акционером общества. Сообщение об этом опубликовано на сайте центра раскрытия корпоративной информации. В ближайшее время соответствующие изменения будут внесены в корпоративный устав.

— Изменить адрес ООО «Обувь России», включая место нахождения. Новый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 2, помещение 1, комната 70. Указать в Уставе место нахождения ООО «Обувь России» путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования): г. Москва, — говорится в сообщении.

До сих пор компания была зарегистрирована по адресу: город Новосибирск, улица Приграничная, дом 1.

В пресс-службе ГК «Обувь России» корреспонденту InfoPro54 уточнили, что это технические изменения.

— У нашей компании уже давно есть офис в Москве. Мы активно работаем на рынках капитала, являемся эмитентом облигаций, наши акции торгуются на бирже. С точки зрения ведения переговоров с финансовыми институтами нам удобнее иметь адрес в Москве, — говорится в ответе, полученном редакцией, — Смена адреса ООО «Обувь России» (дочерней компании ПАО «ОР») на деятельности группы компаний «Обувь России» никак не отразится. Головной офис группы остаётся в Новосибирске.

Учредителем ООО «Обувь России» является ПАО «Обувь России». Руководит обеими компаниями Антон Титов. Всего на территории России сегодня работает 908 магазинов группы, а в Новосибирской области расположены две обувные фабрики.

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