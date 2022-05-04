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«Инфекционное» законодательство победило областные антиковидные меры и районную администрацию

  • 04/05/2022, 18:00
Автор:
новости Новосибирска
Незаконно уволенная за отсутствие прививки специалист администрации восстановлена в правах по суду.

Суд Венгеровского района признал незаконным увольнение специалиста местной администрации по причине не сделанной вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба районного суда. Решением суда приказ об увольнении признан незаконным, в пользу истицы взыскано более 100 тыс руб за вынужденный прогул. Ещё 10 тыс руб назначены в качестве компенсации морального вреда.

Основания для издания распоряжения об отстранении от работы явились: постановления главного государственного санитарного врача по Новосибирской области от 12.10.2021 № 001 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан по эпидемиологическим показаниям»; отсутствие подтверждения вакцинации; отсутствие подтверждения введения первого компонента прививки; отсутствие подтверждения медицинских противопоказаний; лист ознакомления работников администрации Венгеровского района с постановлением, сообщают в суде. Специалист на предложение пройти вакцинацию ответила отказом.

Помимо распоряжения главного санитарного врача, по информации суда, ответчик ссылался на нормы трудового кодекса, где говорится в качестве одного из оснований отстранения от работы может стать нарушение норм федерального закона 1998 года №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

В законе указано: отсутствие прививок влечет отказ в приеме на работы, отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с риском заболевания инфекционными болезнями (п.2 ст.5), поясняют в суде. Учитывая место работы специалиста (истца) администрация Венгеровского района Новосибирской области  в соответствии с подпунктом 1 п.1 постановления № 001 подлежала вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при отсутствии противопоказаний к данной профилактической прививке.

В то же время, как обращает внимание суд, во-первых, согласно другой статьи того же самого закона, вакцинация должна проводиться только с согласия самого гражданина. Во-вторых, вопреки нормам того же закона, нет документального подтверждения самого факта отказа.

 Отказ в письменной форме не оформлялся, акт, иной документ, подтверждающие ее отказ от вакцинации либо от подписи в таких документах работодателем не составлялись, что подтверждается объяснениями сторон, рассказывают в суде.

Наконец, отсутствует, собственно приказ ответчика-работодателя об обязательной вакцинации сотрудников.

Соответственно, сроки вакцинации и предоставлении информации о прохождении вакцинации или об отказе от этой процедуры, порядок предоставления сведений (сертификатов) о прохождении вакцинации, информацию о возможности отстранения от работы в случае отказа от прохождения вакцинации специалисту не разъяснялись, поясняет пресс-служба суда.

По информации областного штаба противодействия коронавирусу, в регионе продолжается снижение количества новых случаев заболеваний. В частности, за последние сутки на территории Новосибирской области выявлено ровно 100 новых случаев при том, что на протяжении последней недели это количество превышало сотню человек. Случаев летального исхода 2. С подозрением на коронавирус госпитализированы 15 пациентов.

Фото из группы «Венгерово» ВКонтакте

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд коронавирус вакцинация


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