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Иностранцы познакомили новосибирских медсестёр с трендами мировой медицины

В Новосибирске прошел пятый Международный саммит медицинских сестер.
  • 24/05/2019, 16:33
V Международный саммит медсестёр

Роль медсестры в противостоянии хроническим заболеваниям и популяризация профессии в условиях кадрового дефицита обсуждались на пятом Международном саммите медицинских сестер, прошедшем в 15 городах России, сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что Новосибирск принимает у себя саммит уже во второй раз.

— Событие можно назвать знаковым для медработников региона. 22 мая на площадке саммита одновременно находились более 500 участников из Новосибирска и области. В тот же день саммит прошел в Красноярске, Томске, Санкт-Петербурге, Москве и еще 10 городах. Общее количество аккредитованных участников превысило 5000 человек, — отметили в коммуникационном агентстве АГТ-Сибирь.

На лекциях, мастер-классах и во время телемоста с экспертами стран БРИКС спикеры саммита обозначили несколько мировых трендов в профессии медсестры: постоянное самообразование, универсальность, пациентоориентированность.

— Если медсестра хочет остаться в профессии и быть конкурентоспособной, ей нужно совершенствовать свои знания и навыки. Информатизация, развитие IT-технологий приводят к формированию нового поколения среднего медицинского персонала. Они работают в мобильных приложениях, знают, как провести электронную оплату, и регулярно повышают свою квалификацию. Многие медицинские сестры уже имеют не просто профессиональное, а высшее медицинское образование, — отметил генеральный директор «ИНВИТРО-Сибирь» Александр Хамидулин.

Повышение профессиональных навыков создает тренд на универсальность, говорят эксперты. Современная медицинская сестра перестаёт отвечать за один узкий участок работы. Например, если медсестра работает в кабинете ЭКГ, она должна не просто уметь включать аппарат, но и расшифровывать результаты. Когда показания приборов говорят о нарушениях здоровья пациента, медработник должен сам сообщить об этом врачу.

Пациентоориентированность означает, что современная медсестра выступает в роли помощника не столько врача, сколько пациента. Средний медицинский персонал создает атмосферу для выздоровления, консультирует пациента и его родственников, занимается профилактикой.

Между тем отрасль испытывает острый кадровый голод. По данным спикеров саммита, происходит отток из профессии молодых специалистов. Сказывается неготовность выпускников погружаться в потенциально конфликтную психологическую атмосферу. Побывав на практике многие из них понимают, что не смогут долго сопротивляться стрессу. Самые стойкие со временем часто подвергаются выгоранию.

— Работа с людьми постепенно приводит медсестер к психологическому выгоранию. Чтобы эффективно бороться с этим, многие медучреждения вводят в штат психологов. Они разрабатывают модули общения с пациентами и их родственниками, создают целые программы стрессоустойчивости, — говорит преподаватель Новосибирского медицинского колледжа Евгения Потехина.

Саммит позволил новосибирским медсестрам выстроить диалог на профессиональные темы с коллегами с других континентов. Благодаря телемосту участники мероприятия смогли узнать, как работает средний медицинский персонал Бразилии, Китая, Индии, ЮАР, Испании, напрямую от глав сестринских организаций этих стран.

Организатором саммита выступила крупнейшая в России частная медицинская компания ИНВИТРО совместно с «Высшей медицинской школой». Соорганизатором стала Российская ассоциация медицинских сестер при поддержке Минздрава РФ и Минздрав Новосибирской области.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия

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