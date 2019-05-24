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Банк «Левобережный» предлагает своим клиентам до 300 000 рублей без процентов на всё лето

  • 24/05/2019, 16:31
Такие условия доступны для участников зарплатных проектов банка, оформивших кредитную карту «PRO100» c беспроцентным периодом 100 дней.

Банк ЛевобережныйМаксимальный лимит по кредитной карте для новых клиентов и клиентов с положительной кредитной историей составляет 100 тыс. рублей, для пенсионеров– 50 тыс. рублей.  Минимальная сумма кредита по продукту «PRO100» для всех категорий клиентов – 5 тыс. рублей.

Процентная ставка – 26% годовых; льготный период – 100 календарных дней от даты образования текущей ссудной задолженности.

С картой «PRO100» можно организовать отпуск своей мечты или подготовиться к пляжному сезону, а также получить бонусы от онлайн-сервиса для путешествий OneTwoTrip и скидки от партнеров на приобретение туристической путевки или товаров для отдыха (все скидки доступны в разделе «Скидки» в мобильном приложении BL-online и на сайте банка). Подключившись к программе OneTwoTrip, можно копить баллы лояльности и оплачивать ими услуги на сайте онлайн-сервиса.

Для клиентов, планирующих поездку в Европу, Банк «Левобережный» совместно с TaxFree4U предлагает вернуть 19% НДС с покупок в Италии, Франции, Германии и Испании на свою кредитную карту. Также, напоминаем об акции данного онлайн-сервиса, в рамках которой клиенты банка могут выиграть 500 евро на шоппинг в указанных странах.

Кроме того, держателям карт Банка «Левобережный» (ПАО) ежемесячно начисляется кэшбэк до 5% за безналичные расчеты.

Единая справочная служба Банка «Левобережный»: 8-800-3333-555.

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Фото: редакции

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