Интеллектуальный видеофиксатор нарушений ПДД установят на дамбе Новосибирской ГЭС

На заседании антитеррористической комиссии Новосибирской области рассмотрен вопрос антитеррористической защищенности Филиала ПАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С целью усиления контроля за исполнением требований федерального законодательства по запрету движения грузового транспорта грузоподъемностью более 3,5 тонны по плотине (дамбе) Новосибирской ГЭС, принято решение установить интеллектуальный видеофиксатор нарушений ПДД «Гром-1». Кроме того, для ужесточения наказания для нарушителей введенного запрета, решено организовать установку автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств на дамбе Новосибирской ГЭС, позволяющего фиксировать правонарушения с последующим наложением административных штрафов от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Фото: Ростислав Нетисов