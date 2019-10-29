В Новосибирске сокращается строительство жилья

Управлением Росреестра по Новосибирской области за прошедший сентябрь зарегистрировано 1698 договоров долевого участия в строительстве, это на 48% меньше по сравнению с показателями сентября 2018 года – 3241 договор, сообщили в пресс-службе ведомства. В августе текущего года управлением было зарегистрировано на 69 договоров меньше, чем в сентябре.

— В 3,5 раза снизилось количество зарегистрированных договоров в сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2017 года – 5933 договора, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что за 3 квартал текущего года управлением было зарегистрировано 5067 договоров, это на 41% меньше, чем в 3 квартале прошлого года – 8653 договора и в 2 раза меньше, чем в 3 квартале 2017 года – 10578 договоров.

33 договора долевого строительства в сентябре были зарегистрированы на условиях внесения денежных средств на счет-эскроу.

Фото: pixabay.com, автор- Bianca17