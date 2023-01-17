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Интенсивный курс по аналитике данных от «Школы 21» теперь доступен для преподавателей

  • 17/01/2023, 12:43
«Школа 21» расширяет аудиторию для интенсивного курса «Введение в анализ данных», делая его доступным не только для представителей власти и руководителей компаний, но и для преподавателей.

СберВ ноябре интенсив прошли учителя информатики и программирования из 22 колледжей и техникумов Московской области.

А в январе при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области в новосибирском кампусе «Школы 21» интенсив пройдет для преподавателей информатики новосибирских школ, вузов и колледжей. На неделю преподаватели полностью погрузятся в цифровую среду. Они займутся решением практических задач по сбору, очистке, анализу и визуализации данных. Благодаря сочетанию индивидуальной и коллективной работы над проектами, участники разовьют не только прикладные, но и мягкие навыки. Они научатся работать в команде, быстрее находить необходимую информацию, усовершенствуют способность критически мыслить, а также разовьют такой навык, как лидерство. У преподавателей появится возможность познакомиться друг с другом, обменяться знаниями и вместе почерпнуть много нового с точки зрения методологии.

Александр Федяков, директор «Школы 21»:

«Навык работы с информацией и умение основывать свои решения на данных являются ключевыми для современного профессионала во множестве сфер деятельности. Учиться анализировать и обрабатывать данные нужно с детства, это часть цифровой грамотности, поэтому так важно, чтобы учителя информатики чувствовали себя комфортно в этой теме.  Благодаря интенсиву Школы 21 преподаватели научатся ориентироваться в больших массивах информации и делать выводы на основе проанализированных данных. Уникальная методология peer-to-peer (равный равному) позволит каждому примерить на себя роль как ученика, так и наставника. Разобравшись в материале, участники будут делится знаниями с коллегами, что поможет сплотить участников и научить работе в команде. Мы будем очень рады, если в дальнейшем преподаватели вдохновятся нашей методологией и атмосферой и поделятся частичкой Школы уже со своими учениками.».

Обучение пройдут преподаватели следующих учебных заведений:
Колледж телекоммуникаций и информатики
Новосибирский Государственный университет Экономики и Управления
Новосибирский колледж печати и информационных технологий
Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники
Новосибирский политехнический колледж
Новосибирский техникум геодезии и картографии
Новосибирский химико-технологический колледж имени Д. И. Менделеева
Сибирский Государственный Университет телекоммуникаций и информатики
МБОУ Лицей № 113

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Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : Сбер обучение


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