Новым главой департамента промышленности и энергетики Томской области стала Анастасия Шевченко

Губернатор Томской области Владимир Мазур назначил исполняющей обязанности начальника областного департамента промышленности и энергетики Анастасию Шевченко, ранее она работала заместителем руководителя.

Сергей Шварцев, возглавлявший департамент (с октября 2021 года), оставил должность в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе — 11 января ему исполнилось 65 лет.

— Рассчитываю, что опыта и энергии Анастасии Шевченко хватит, чтобы не только сохранить достигнутые показатели, но и вывести сектор промышленности и энергетики на новый уровень, — цитирует пресс-служба слова Мазура.

Шевченко родилась в Томске, в 2003 году окончила Томский госуниверситет по специальности «юриспруденция», в 2007 году — Сибирскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».

Начала трудовую деятельность в региональном фонде «Инновационно-технологический центр», с 2003 по 2007 годы занималась юридическим сопровождением в ресурсоснабжающих организациях Томска. В 2007-2008 годах работала в управлении здравоохранения администрации Томской области, с 2008 по 2010 годы возглавляла юридический отдел департамента ЖКХ администрации Томска.

С 2011 по 2018 годы Шевченко — заместитель начальника департамента архитектуры и строительства Томской области. В 2018 году перешла на должность заместителя начальника департамента промышленности и энергетики.

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