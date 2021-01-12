Интернет-публикации для призывников заинтересовали военную прокуратуру

Суд Калининского района Новосибирска, рассмотрев иск военного прокурора, признал незаконной появившуюся в интернете информацию о том, как можно получить медицинские документы, минуя собственно посещение медработников. Предположительно, речь может идти о документах для потенциальных призывников, не желающих проходить военную службу.

— Распространение этой информации фактически способствует совершению преступлений, нарушает публичные интересы Российской Федерации, — сообщает пресс-служба суда, комментируя появление в интернете данных публикаций.

Решением Калининского районного суда Новосибирска 11 января 2021 года административный иск военного прокурора о признании информации, распространяемой в сети «Интернет» и запрещенной на территории Российской Федерации, удовлетворен.

— Мы информацией из соцсетей и сторонних сайтов не пользуемся, — сообщает Infopro54 консультант суда Валерий Антонюк. — Только официальными фактами.

Более детально пояснить обстоятельства дела, о каких документах идет речь и какая организация предлагает через СМИ данные услуги, в суде отказались. Получить комментарий военной прокуратуры корреспонденту Infopro54 также не удалось.

В настоящее время меры в отношении СМИ, распространявшего данную информацию, по решению суда должно принять управление Роскомнадзора по Сибирскому Федеральному округу.

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