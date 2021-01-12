В СГК пересчитывают платежи за тепло за 2020 год

— Сейчас мы подбиваем производственные итоги. Чуть позже будет информация по перерасчетам за тепло. Жители увидят ее в расчетах в течение первого квартала 2021 года, — сообщил на пресс-конференции советник директора ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Петр Бажин.

Весной 2020 года компания вернула потребителям несколько сотен миллионов рублей только по Новосибирску, с учетом снижения отпуска тепла в 2019 году. Об этом упоминала директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова в ходе пресс-конференции весной.

Что касается непосредственно 2020 года, то на пресс-конференции в апреле директор по экономике «Сибирской генерирующей компании» Павел Барило (СГК, Москва) констатировал, что первый квартал 2020 года компания прошла достаточно тяжело: потребление в сибирской зоне СГК из-за теплой зимы было ниже бюджетных сценариев, что сказалось на продажах тепловой энергии. Отопительный сезон 2020-2021 в Новосибирске СГК начала немного раньше среднегодовых значений. Однако довольно теплая осень и начало зимы также могли повлиять на продажи тепловой энергии.

В середине декабря 2020 года пресс-служба компании сообщала, что, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в Новосибирске наблюдается прирост просроченной дебиторской задолженности среди юридических лиц на 17%, среди физических лиц — 3,2%. Всего жители и предприятия города на тот момент были должны СГК за тепло и горячую воду 1,8 млрд рублей.

По итогам 2019 года отпуск тепловой энергии новосибирских ТЭЦ и локальных котельных в эксплуатации СГК составил 13,7 млн Гкал против 14,5 млн Гкал в 2018 году. Отпуск снизился на 858,5 тысячи Гкал или на 5,9%, сообщали в пресс-службе СГК.

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