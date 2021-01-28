Инвестиции «РЖД» в инфраструктуру Новосибирского региона ЗСЖД превысили 10,5 млрд рублей

В 2020 году ОАО «РЖД» инвестировало в развитие инфраструктуры Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги более 10,5 млрд рублей. Треть средств была направлена на модернизацию и ремонт путевого хозяйства, обновление и модернизацию путевой техники, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Так, в рамках ремонтно-путевой кампании отремонтировано более 250 км пути, что на 72% больше, чем в 2019 году. Модернизированы участки Убинская – Каргат, Буготак – Изынский, Кокошино – Чулымская, Жеребцово – Сокур. Также выполнен капитальный ремонт пути на станциях Тогучин, Дупленская, Ояш, Чебула, Буготак, Изынский, Инская, Сокур.

Регион оснастили высокопроизводительными машинами и механизмами для содержания, диагностирования и ремонта пути. В том числе приобретены кран для укладки пути, 3 моторные платформы, 5 сцепов для перевозки 100-метровых рельсов, рельсовозный состав повышенной вместимости для 800-метровых рельсов, 21 модуль технического сопровождения и обслуживания, погрузочно-транспортный мотовоз, 10 хоппер-дозаторов и другая техника.

За счет инвестиционных средств выполнено техническое перевооружение устройств контактной сети перегона Порос – Ояш, реконструкция электрической централизации станции Убинская. Продолжена модернизация очистных сооружений локомотивного депо на станции Инская.

Кроме того, для повышения транспортной доступности населения реализованы проекты в пассажирском комплексе. Было завершено строительство и открыты 4 обновленных вокзала с комплексной модернизацией инфраструктуры и благоустройством прилегающей территории – на станциях Чаны, Татарская, Убинская и Сокур.