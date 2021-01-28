Еще 134 случая COVID-19 выявили в Новосибирской области

На утро 28 января в регионе выявлено 31 843 случая коронавирусной инфекции (+134 за сутки), в том числе у 1 789 детей. 29 110 пациентов выздоровели (+214 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 63 года, 64 года, 65 лет, 65 лет, 73 года, 81 год, 82 года, 83 года и женщина в возрасте 70 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 1 201 человек. В отделениях реанимации находятся 104 человека. На ИВЛ – 16 пациентов.

19 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 558. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 856 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 179 057 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 018 жителей региона, 91 715 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 474 обращения, госпитализированы 32 человека.