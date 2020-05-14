Инвестиции в foodtech упали в 3 раза

По данным Pitchbook, сумма инвестиций в сфере foodtech сократилась в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года с $4,616 млрд до $1,531 млрд, а количество сделок уменьшилось в два раза (с 292 сделок до 141 сделки), сообщили в пресс-службе «ЭФКО Инновации».

В F4G подсчитали, что в первом квартале 2019 года были следующие лидеры по привлечению инвестиций: сервис по аренде помещений для «облачных кухонь» – CloudKitchens ($700 млн), платформа для заказа еды из ресторанов – Bite Squad ($321 млн), Zomato ($222 млн) и Swiggy (156$ млн), а также производители полезных снеков – Graze ($195 млн).

Отмечается, что в 2020 году инвесторы обратили внимание на производителей растительного и культивируемого мяса – Impossible Foods ($500 млн) и Memphis Meats ($161 млн), сервисы доставки продуктов – BigBasket ($175 млн), операторов облачных кухонь (или «дарк-китчен») – Rebel Foods ($125 млн) и облачные платформы для управления операциями – Keruyun ($115 млн).

По данным экспертов, большинство крупных сделок в foodtech-секторе за первый квартал 2020 года произошло в США, Индии и Китае. В 2019 году, помимо вышеперечисленных стран, активно инвестировали ОАЭ, Великобритания и Швеция.

— Пандемия внесла свои коррективы в венчурный рынок. По данным PwC глобальный объем инвестиций уменьшился на 20%, доля фудтеха пострадала на треть. Значительная доля крупных сделок традиционно приходятся на Кремниевую долину (США) — там падение количества сделок составило 12%, но вырос их средний чек. Мы видим рост акций некоторых foodtech компаний на бирже. Например, Beyond Meat в апреле подорожал на 49%. Кроме того сейчас заметно активное развитие сектора доставки продуктов питания – это продолжение тренда online to offline, который потенциально имеет много возможностей, поэтому инвесторы активно в него вкладываются, — рассказал Андрей Зюзин, управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth.

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