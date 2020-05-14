В I квартале 2020 года в банках Сибири выявили 344 поддельные банкноты

В банковском секторе Сибирского федерального округа в январе-марте 2020 года выявили 344 поддельных денежных знака Банка России. Это в 1,7 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (601 шт.). По-прежнему основную долю подделок составляют номиналы 5000 руб. и 1000 руб. – на них приходится 95% всех выявленных фальшивых банкнот, сообщили в Сибирском ГУ Банка России.

Наибольшее количество подделок в Сибири обнаружили в банках Новосибирской области – 98 шт. Наименьшее – в Тыве (1 шт.).

Несмотря на то, что в целом за I квартал 2020 года в банковском секторе Сибири выявлено меньше подделок, чем годом ранее, региональная динамика разнится. Так, в банках Кемеровской области обнаружили более чем в 5 раз меньше фальшивых банкнот, в Алтайском крае – в 4 раза, в Новосибирской области – в 2 раза.

В Омской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае было выявлено фальшивок больше, чем годом ранее.

— Поддельные рубли попадают в банки в основном с выручкой бизнеса, реже – напрямую от людей. Если кассир предприятия хорошо владеет признаками подлинности банкнот, то он способен самостоятельно «забраковать» фальшивую купюру, которую ему подает клиент, и сообщить о ситуации в правоохранительные органы. Так он прерывает обращение подделки в денежном обороте и не допускает потерю компанией денег, ведь взамен фальшивых купюр подлинные не выдадут. С прошлого года на базе Университета Банка России открыт бесплатный курс для кассиров по изучению признаков подлинности банкнот. Пройти его можно дистанционно в любое удобное время, — отметил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

По его словам, в банках Новосибирской области в I квартале 2020 года выявили 98 поддельных банкнот, что в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля поддельных банкнот крупных номиналов осталась на уровне прошлогодних показателей и составила совокупно более 90%. 2/3 фальшивок составляют купюры номиналом 5000 руб. На долю поддельных 1000-х банкнот приходится 30%.

— Если фальшивая купюра оказалась у вас в кошельке, не пытайтесь ее сбыть – это является уголовно наказуемым деянием. Сообщите о происшествии в правоохранительные органы и следуйте инструкциям сотрудников полиции. Рекомендуем всем быть максимально бдительными при совершении любых сделок с наличностью и изучить признаки подлинности банкнот, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Изучить подлинность всех купюр, которые находятся в обороте, можно с помощью мобильного приложения «Банкноты Банка России». Кроме того, подробная информация содержится на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение». Узнать, как и где проверить подлинность денег, можно на сайте Финансовая культура в разделе «Деньги».

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