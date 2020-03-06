Инвестиционная компания General Invest открыла офис в Новосибирске

Инвестиционная компания General Invest открыла шестой офис в регионах России — на этот раз — в региональном центре Новосибирской области, сообщили в ресс-софисе компании. Подразделение возглавила Елена Шевченко, которая обладает опытом работы на фондовом рынке более 17 лет и руководила Private Banking Газпромбанка в Новосибирске более 12 лет.

Отмечается, что формат мероприятий, который придерживается General Invest, предполагает неформальное общение клиентов с представителями компании в кулуарной обстановке.

— Встречи такого формата позволяют поделиться с клиентами ходом наших мыслей, дать им больше информации и свежих идей для успешного развития собственного портфеля. Специально для этого мероприятия мы подготовили аналитику по текущей ситуации на фондовом рынке. Накануне мы провели целую серию индивидуальных встреч, так как считаем такой подход очень важным, — рассказал партнер General Invest, директор инвестиционного департамента Фелипе Де Ла Роса. — У нас нет «коробочных» решений, подходящих для всех — мы всегда общаемся с каждым нашим клиентом персонально и подбираем оптимальный именно для него подход к инвестированию. Мы берём во внимание все детали — объём инвестирования, аппетит к риску, пожелания по доходности и другие нюансы, чтобы составить грамотно сбалансированный портфель для каждого инвестора.

В рамках презентации аналитического исследования, эксперты General Invest рассказали и об инвестиционном потенциале Новосибирской области. Было отмечено, что в погоне за доходностью растет и инвестиционная активность населения – за девять месяцев 2019 года она составила 113,30% к соответствующему периоду 2018 года. И если инвестиции в средства производства и недвижимость уже не являются для жителей области чем-то новым, то активность в сфере частного инвестирования на финансовых рынках все еще находится в зачаточной стадии.

— Мы видим большой потенциал в регионе и вместе с тем нехватку качественных специалистов в инвестиционной сфере – именно поэтому мы открыли офис в Новосибирске. Уверен, что наше присутствие в городе принесёт пользу частным инвесторам, которые нуждаются в профессиональной аналитике и грамотном управлении активами, — заключил генеральный директор General Invest Алексей Ищенко.

Фото: предоставлено пресс-офисом компании