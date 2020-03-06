― Когда я только начинал свой бизнес (параллельно с работой наемным сотрудником), то работал с братом. Мы были близки по уровню интеллекта и поэтому хорошо поняли друг друга: нам удалось договориться, когда мы будем работать как компаньоны, как работодатель и сотрудник, а когда общаться как родственники. Нам практически удалось не переносить ожидания из роли в роль. Но сейчас я ищу ему замену.

Если вы берете на работу родственников или детей, то сразу оговаривайте: в каком режиме и на каких условиях они будут работать. К сожалению, я часто вижу ситуацию, что у детей, живущих в семье с достатком, с детства формируется уверенность, будто они имеют отношение к приобретению этого достатка. Когда они вырастают, то с полной уверенностью начинают заявлять, что имеют полное право рассчитывать на долю приобретенного. Ничего подобного! Сначала докажи, что ты можешь, поработай в разных компаниях «на чужого дядю» минимум 2 года, приобрети необходимые навыки, научись соблюдать трудовую дисциплину — и только после этого заикайся об участии в семейном бизнесе. Только тогда ты будешь реально понимать ситуацию, а не жаловаться, что «тебя недооценили», «не увидели твой потенциал», «не дали развернуться». Если вы пойдете на поводу у родственников с их просьбами, то окажете своим детям медвежью услугу. Не бойтесь отправлять своих детей в свободное плавание.

Кстати, в такой же ситуации вы можете оказаться как работодатель с сотрудниками. Есть такие люди, которые почему-то считают, что ты им всем обязан, что должен их пожалеть, «войти в их ситуацию». Лучше сразу расставлять все точки над i, а если не понимают, то разрывать такие отношения. Всем мил не будешь. Почему люди, рассчитывающие на разные поблажки, не думаю о том, что таким образом они начинают эксплуатировать чужой труд? Кто должен за вас доделывать ваши дела?

Еще один момент. Человек может быть прекрасным исполнителем, у него золотые руки, но это не означает, что он будет таким же чудесным управленцем. Это чревато созданием пирамиды тотальной некомпетенции на каждом уровне управления, когда за заслуги на предыдущем уровне почему-то автоматом подтягивают на предыдущий уровень. Есть люди, обладающие потребностью проявить лидерские качества, а есть те, кому это на фиг не нужно.

Подготовлено по материалам выступления на февральском заседании «Клуба директоров»

Следующее заседание «Клуба Директоров» 26 марта 2020 года. Тема: «Личный бренд руководителя и бренд компании»

Фото предоставлено «Клубом Директоров»