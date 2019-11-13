Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на три года составляет 2,5 триллиона рублей

12 ноября полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло принял участие в совещании по вопросам развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в 2020 году и в плановый период 2021 и 2022 годов. Обсуждение прошло в рамках рабочей поездки председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в Сибирский федеральный округ, сообщили в Сибирском информационном центре.

— Железная дорога с учётом расстояний и разнообразного климата страны имеет для нашего государства особое значение, обеспечивает перевозку практически половины грузов и более четверти пассажиров. В условиях Сибири это особенно важно, — подчеркнул Дмитрий Медведев.

По его словам, на сегодняшний день перед ОАО «РЖД» стоят масштабные цели. Весной текущего года утверждена долгосрочная программа развития «Российских железных дорог» на период до 2025 года. Компания участвует в выполнении Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

— Нужно, чтобы и финансовый план, и инвестиционная программа были направлены на достижение стоящих перед ней стратегических задач. «РЖД» остаётся одной из крупнейших наших государственных компаний, что само по себе предопределяет её место в экономике, — подчеркнул председатель Правительства РФ

Отмечается. что планируемый объём инвестиционной программы на три года составляет 2,5 триллиона рублей, в том числе в 2020 году более 820 миллиардов рублей. Большая часть инвестиций должна быть направлена на развитие инфраструктуры, модернизацию железнодорожных путей, обновление локомотивного парка. Необходимо инвестировать в наиболее крупные проекты, которые увеличат пропускную способность железных дорог: модернизация Восточного полигона, включая БАМ и Транссиб, развитие Центрального транспортного узла, создание подходов к морским портам. Это повысит возможности для транзита через всю страну, снятия инфраструктурных ограничений, которые существуют, будет способствовать увеличению товаропотока между Европой и Азией.

— В настоящее время наблюдается положительная тенденция – число пассажиров на поездах растёт. По итогам этого года прогнозируются рекордные показатели – почти 1,2 миллиарда человек. В связи с этим, важно заниматься обновлением инфраструктуры для пассажиров, — считает Дмитрий Медведев. — Она должна отвечать самым современным требованиям во всех сегментах перевозок – как дальних, так и пригородных. Кроме того, гражданам, которые пользуются поездами, должны быть гарантированы комфорт и безопасность.

Фото: пресс-служба Правительства РФ