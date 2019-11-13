Новосибирский бизнес привлек на рынке микрокредитования 315 млн рублей

Нестабильный спрос

По оценкам директора ООО «Содействие Финанс Групп» Владимира Захарова, рынок кредитования микрофинансовыми организациями бизнеса сегодня очень мал, пользуются им только те МФО, у которых достаточно большой кредитный портфель, то есть в основном микрофинансовые компании (МФК). А таких немного — около 60 по России из 2000, работающих на рынке.

— В этом бизнес-процессе также есть МФО, специально нацеленные на кредитование бизнеса. Их учредители наверняка являются серьезными игроками в микрофинансовом бизнесе и имеют возможность получить дотации от государства на ведение такого бизнеса. Напомню, чтобы стать МФО — получателем таких инвестиций от государства, нужно 70% от всех займов выдавать только на предпринимательские цели!!! Простым МФО эти условия игры недоступны, — констатирует Владимир Захаров.

Финансовый аналитик Евгений Петров добавляет: по данным реестра ЦБ РФ, на территории Новосибирской области зарегистрирована 61 микрофинансовая организация или 3,3% от общего числа компаний в реестре МФО, из них 4 — в статусе МФК (микрофинансовая компания, может привлекать деньги от физлиц). 6 компаний зарегистрированы на территории области, то есть в Новосибирске — 56 организаций. Для сравнения: на территории Омской и Томской областей зарегистрировано всего 38 компаний, то есть в 1,6 раза меньше.

— На рынке займов для бизнеса, к сожалению, микрофинансовые организации Новосибирской области практически не работают. Исключением является Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. Компания по итогам 2018 года увеличила выручку на 31% — до 38 млн рублей. Полагаю, масштаб бизнеса объясняет уровень спроса бизнеса на услуги финансирования в небанковских финансовых организациях, — комментирует Евгений Петров.

Директор МКК «Ваш инвестор» Борис Комендантов, опираясь на опыт работы компании на рынке, напротив, отмечает, что востребованность услуг МФО для бизнеса не только не падает, но и возрастает, хоть и не стремительными темпами. По его мнению, это связано с ситуацией кредитования малого и микробизнеса: доступ к банковскому финансированию для таких компаний затруднен.

— Что важно для такого бизнеса? Быстро и просто взять деньги, чтобы закрыть свои текущие потребности и вложиться в развитие. Часто речь идет о покупке оборудования, техники, срочной закупке товара в сезон, а иногда предпринимателям и вовсе нужно просто вовремя выдать зарплату своим сотрудником или оплатить аренду, когда образуется кассовый разрыв. В таких случаях многие предприниматели даже не пытаются получить кредит в банке, а сразу идут в микрофинансовую организацию, потому что знают, что получат деньги быстро и с минимальными трудозатратами по сбору документов. Мы говорим о займах на суммы до 5 млн рублей — такой максимальный порог установлен для кредитования юридических лиц и ИП в микрофинансовых организациях, — поясняет Комендантов. — Все чаще к нам приходят предприниматели, которые не могут пройти через банковский фильтр. А те, кто уже воспользовался услугами МФО и понял, что при грамотном подходе этим инструментом очень удобно пользоваться, возвращаются к нам снова и снова.

Его слова подтверждает статистика Банка России. Как пояснили в ответ на запрос InfoPro54 в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ, МФО Новосибирской области в первом полугодии 2019 года выдали 315 млн рублей юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы микрокредитования бизнеса новосибирскими МФО выросли более чем в 2 раза. Портфель микрозаймов бизнеса увеличился на треть — до 534 млн рублей. В то же время в пресс-службе отмечают — доля микрозаймов, несмотря на серьезный рост в общем объеме заемных средств для бизнеса, остается небольшой. Для сравнения: банки выдали новосибирскому бизнесу в первом полугодии 2019 года 88 млрд рублей.

Для стартаперов и текущих нужд

— Высокий интерес к кредитованию через МФО со стороны транспортников объясняется тем, что зачастую такие компании владеют собственным парком техники, а значит, могут себе позволить оформлять займы под залог автотранспорта и спецтехники. В целом, малым предприятиям любой из вышеперечисленных сфер крайне важна скорость получения заемных средств, и мы эту скорость обеспечиваем, — поясняет Борис Комендантов.

По статистике компании «Ваш инвестор», основные сферы деятельности предпринимателей, которые оформляют заем, — транспорт и грузоперевозки, строительная и ремонтная сфера, торговля и общественное питание.

По данным пресс-службы Сибирского ГУ ЦБ, продукты МФО, как правило, выбирают начинающие предприниматели с амбициозными проектами: «стартапы» без собственного капитала, которым заемные ресурсы необходимы для начала карьеры предпринимателя или субъекты малого и среднего бизнеса, которым нужны заемные ресурсы, чтобы расширять бизнес или временно покрыть недостаток собственных средств для текущей деятельности.

По наблюдению Евгения Петрова, бизнесу нужны займы для участия в госзакупках (так называемые тендерные займы), когда для участия в тендере необходимо внести залоговую сумму. В результате почти все электронные торговые площадки предлагают дополнительные услуги по оформлению займов. При этом он подчеркивает, что для бизнеса сегодня не очень важна территориальная принадлежность микрофинансовой компании, поэтому сейчас активно растет рынок дистанционных займов.

Займы дешевеют

По мнению Бориса Комендантова, интерес бизнеса к кредитованию в МФО можно объяснить рядом причин: удобно, быстро, высокие шансы одобрения, пересчет процентов по дням (можно взять деньги хоть на один день — и это преимущество перед банками, где таких услуг нет). Евгений Петров соглашается, что в соотношении трудозатрат и краткосрочности займ в отдельных случаях может быть привлекательнее банковского кредита.

— Все зависит от оборачиваемости средств компании, когда для наращивания объемов за счет быстрых оборотов она может пожертвовать частью прибыли, — поясняет эксперт.

Что касается минусов, то все опрошенные InfoPro54 участники рынка и эксперты отнесли к ним более высокую ставку, чем по банковскому кредиту. Впрочем, по наблюдению Евгения Петрова, стоимость займов для бизнеса постепенно снижается и приближается к ставкам банковского беззалогового кредитования.

— Благодаря господдержку, эти фонды предлагают заемщикам льготные ставки — от 7-10% годовых. При этом сохраняются преимущества микрофинансирования: небольшое количество документов для получения займа, быстрые сроки одобрения заявки, — уточнили в ГУ ЦБ.

Пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ напоминает, что в государственном реестре МФО выделены микрофинансовые организации предпринимательского финансирования. Большая их часть — это некоммерческие фонды поддержки предпринимательства, их финансируют муниципальные или региональные органы власти.

Кстати, в пресс-службе к минусам этого сегмента рынка микрофинансирования отнесли его слабую диджитализацию, а также законодательно установленные ограничения по сумме займа: МФО может предоставить одному юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю не более 5 млн рублей (до 2019 года — не более 3 млн рублей).

Альтернатива или диверсификация?

Пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ напоминает, что в России действует национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках нацпроекта утверждены 5 федеральных проектов, в том числе расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, среди которых и льготное финансирование.

— В этом проекте Банк России принимает активное участие, утвердил собственную «дорожную карту» по развитию финансирования малого и среднего бизнеса. Одно из основных направлений карты — развитие альтернативных источников финансирования, в том числе микрофинансирования, — говорится в ответе на запрос редакции. — Для расширения сегмента МФО, финансирующего малый и средний бизнес, разрабатываются стимулирующие меры (смягчение требований к отчетности и резервам, совершенствование методики оценки заемщиков и другие).

Сами участники рынка микрокредитования пока оценивают перспективы развития этого сегмента достаточно осторожно. Владимир Захаров с сожалением отмечает, что кредитование бизнеса в условиях нынешнего экономического «развития» России, налогового давления со стороны государства, повышенного интереса юрлиц и ИП к процедуре банкротства — достаточно рискованное мероприятие.

Евгений Петров полагает, что после запрета МФО работать с жилой недвижимостью и ограничением доходности в сегментах краткосрочных займов наличными часть компаний уйдет с рынка, часть попытается диверсифицировать свою деятельность на бизнес-займы.

— Но, к сожалению, бизнесу, как и частным лицам, также нужны скорость и беззалоговость. Не все МФО могут конкурировать с уже действующими в бизнес-сегменте МФО, накопившими опыт и аналитику, и не захотят инвестировать в технологии (как минимум в программное обеспечение). Поэтому у таких случайных МФО будут разовые и дорогостоящие займы, — прогнозирует эксперт. — Кроме того, бизнес научился считать деньги. Тот же бизнес, который остро испытывает в моменте необходимость в заемных средствах и готов заплатить за них любую цену, непривлекателен ни для банка, ни для МФО, ни для любого другого кредитора, так как высок риск дефолта.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru