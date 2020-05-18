«Инвитро» начинает тестирование на антитела к SARS-COV-2

С 18 мая «Инвитро» начала тестировать на антитела к вирусу SARS-CoV-2, сообщили в пресс-службе компании. Лабораторные исследования для качественного определения антител класса G (IgG) будут проводиться методом иммуноферментного анализа (ИФА) на профессиональных тест-системах отечественных и иностранных производителей. Стоимость исследования в Новосибирске составит 950 рублей (без учета стоимости взятия биоматериала). Срок исполнения составит до 10 рабочих дней. Указанные сроки связаны с высоким спросом на данный тест, при полной технологической готовности компании они будут сокращены до стандартных, не превышающих 2 рабочих дня.

В клинике подчеркнули, что исследование будет доступно для всех желающих, не имеющих симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель). Обратиться за выполнением исследования смогут как физические, так и юридические лица, направление врача не требуется. Также желающие сдать тест на антитела к SARS-CoV-2 смогут воспользоваться услугой вызова выездной бригады на дом.

— Данный вид исследований позволяет определить наличие в сыворотке крови человека специфических антител к вирусу SARS-CoV-2. Тесты предназначены для выявления антител класса G (IgG). Они позволят выявить факт перенесенного заболевания у пациентов с отрицательным результатом ПЦР-исследования, а также у лиц с бессимптомным или субклиническим течением инфекции. Исследование может быть востребовано для обследования работников здравоохранения, на предприятиях с большими рабочими коллективами для выявления сотрудников с иммунитетом к данной инфекции, — говорится в сообщении.

С 18 мая тестирование будет доступно жителям Новосибирска, Красноярска, Томска, Омска и Барнаула* в дальнейшем география будет расширена на все города России, в которых работают медицинские офисы «Инвитро». В месяц лаборатории планируют выполнять до 500 000 таких тестов.

— Мы понимаем всю важность и значение точной лабораторной диагностики на антитела к SARS-CoV-2 и рады начать выполнять такие исследования для наших пациентов. В самое ближайшее время география выполнения данного исследования будет расширена, и сдать тест смогут жители всех городов, в которых работают наши медицинские офисы. Уверен, что своевременное выявление людей, переболевших COVID-19 и имеющих антитела к данному заболеванию, критически важно для адекватной оценки текущей эпидемиологической напряженности в популяции и планирования дальнейших действий по сдерживанию пандемии, — рассказал основатель и генеральный директор группы компаний «Инвитро» Александр Островский.

* — с точным списком медицинских офисов, в которых с 18 мая 2020 года будет доступно исследование на антитела к SARS-CoV-2, можно ознакомиться на официальном сайте компании www.invitro.ru.

Фото предоставлено пресс-службой компании