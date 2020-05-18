Ремонт электросетей невозможен без плановых отключений электроэнергии

Своевременное обслуживание объектов электросетевого хозяйства и обновление оборудования позволяют в будущем исключить аварийные отключения, перепады напряжения и повысить качество электроэнергии. Модернизации и ремонт линий электропередачи и подстанций выполняются в рамках инвестиционной и ремонтной программ АО «РЭС».

Комплекс работ, как правило, включает в себя замену опор, воздушных и кабельных линий электропередачи, строительство новых ЛЭП, реконструкцию действующих подстанций и строительство новых.

При этом энергетики стараются планировать все работы преимущественно в будние дни и в рабочее время. Потребителям необходимо понимать, что технология выполнения ремонтных работ предусматривает обязательные отключения электроснабжения для обеспечения безопасности персонала. Такие плановые отключения электроэнергии обычно имеют незначительную продолжительность.

АО «РЭС» призывает граждан отнестись с пониманием к необходимости осуществления плановых отключений электроснабжения в рамках проведения реконструкции и ремонта объектов электросетевого хозяйства и проявить терпение до их окончания.

Информацию обо всех планируемых работах с отключением электроэнергии АО «РЭС» публикует на сайте в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где можно самостоятельно ознакомиться с данными каждого конкретного планового отключения. Кроме того, оперативную информацию по отключениям электрической энергии можно уточнить в:

единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) г. Новосибирска по телефону 051 и на сайте novo-sibirsk.ru ,

г. Новосибирска по , в ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области ,

, сельской или районной администрации,

сетевой компании (диспетчерской службе соответствующего района области).

Таким образом, реконструкция и техническое перевооружение электрических сетей, которые не могут быть выполнены без отключения электроснабжения, осуществляются, прежде всего, в интересах потребителей – с целью обеспечения бесперебойного и надежного электроснабжения.

Фото предоставлено пресс-службой компании