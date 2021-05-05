Ипотека без боли: как выплатить экономно

За последние несколько лет ставки на ипотеку снизились почти в 2 раза! Снижение процентов по кредитам отличный повод для оформления рефинансирования. Экономия может составить до полумиллиона рублей, в зависимости от суммы и ставки первоначальной ипотеки. Чем больший процент рефинансируется, тем выгоднее!

Оформить рефинансирование ипотеки вы можете в Банке Акцепт по выгодной ставке – от 7,9% годовых!

Преимущества:

возможность рефинансирования ипотеки на приобретение квартир и апартаментов;

сумма – до 6 млн. руб. (для Московского региона – 15 млн. руб.);

срок – до 25 лет;

возможность получения дополнительного кредита на потребительские цели по льготной ставке;

возможность сократить размер ежемесячного платежа или срок гашения;

возможность выбора любой удобной формы гашения кредита – аннуитетные или дифференцированные платежи;

возможность использования материнского капитала.

Подать заявку на ипотеку или рефинансирование можно онлайн либо обратиться в один из офисов банка.

Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2«б»

Бердск, ул. Островского, 53/1

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Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

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