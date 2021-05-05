Ипотека без боли: как выплатить экономно

За последние несколько лет ставки на ипотеку снизились почти в 2 раза! Снижение процентов по кредитам отличный повод для оформления рефинансирования. Экономия может составить до полумиллиона рублей, в зависимости от суммы и ставки первоначальной ипотеки. Чем больший процент рефинансируется, тем выгоднее!
Оформить рефинансирование ипотеки вы можете в Банке Акцепт по выгодной ставке – от 7,9% годовых!
Преимущества:
Подать заявку на ипотеку или рефинансирование можно онлайн либо обратиться в один из офисов банка.
Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru
Акционерное общество «Банк Акцепт»:
ул. Советская, 14
пл. Маркса, 7
пр. Дзержинского, 14/3
ул. Б. Хмельницкого, 60/2
ул. Титова, 31
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Краснообск, ул. Центральная, 2«б»
Бердск, ул. Островского, 53/1
Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»
Куйбышев, ул. Папшева, 4
тел. 8-800-100-27-37
akcept.ru
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