Возвращайте до 10% за покупки в «ЛЕНТЕ» по карте «Мир» Банка «Левобережный»

Предложение действует при покупке от 5000 рублей в месяц. Акция проходит во всех городах присутствия магазинов «ЛЕНТА» и не распространяется на доставку.

Чтобы получить кешбэк: · зарегистрируйте вашу карту «Мир» на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!» в разделе «Мой кешбэк» (либо убедитесь, что она уже зарегистрирована);

· оплачивайте покупки в магазинах «ЛЕНТА» на общую сумму 5000 рублей в течение месяца.

На одну карту «Мир» возвращается не более 500 рублей в месяц. За два месяца проведения акции вы сможете заработать 1000 рублей. Кешбэк начисляется не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. Подробнее о сроках начисления читайте на сайте.

Ваш шопинг будет еще более выгодным с картой «Мир» Банка «Левобережный». Помимо кешбэка за покупки в «ЛЕНТЕ» и участие в других акциях НСПК «Мир», во 2 квартале 2021 г. вам будет возвращаться от банка до 5% в месяц за оплату товаров в одной из категорий – «Обувные магазины», «Обувь специального назначения», «Услуги по ремонту и полировке обуви». За все остальные безналичные расчеты банк будет начислять 1% от суммы покупок каждый месяц.

Получить карту «Мир» можно совершенно бесплатно. Для этого обратитесь в любое отделение Банка «Левобережный» (ПАО) или подайте заявку через сайт/мобильное приложение BL-online.

Справки по телефону: 8-800-3333-555