Ипотека на любой вкус в Банке «Левобережный»

Банк является проводником государственных программ, а также реализует собственные. При этом клиент сам выбирает лучшие для себя условия.

Семьям с детьми подойдет «Семейная ипотека», ставка по которой составит всего 4,9% годовых на весь срок кредитования. Сумма до 6 млн рублей, срок до 30 лет. Воспользоваться специальным предложением могут семьи, в которых в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. родится второй ребенок и последующие дети.

Программа «Сельская ипотека» — лучший вариант для тех, кто давно мечтает жить за городом. Кредит выдается на приобретение жилья на сельских территориях. Ставка для клиентов, получающих заработную плату на карту банка – всего 2,65% годовых, для остальных – 3% годовых. Сумма до 3 млн рублей, срок до 25 лет.

Средства на покупку жилья в новостройке можно получить по ставке от 6,1% годовых. Сумма до 6 млн рублей, срок – до 30 лет.

Легкая ипотека с материнским капиталом доступна по Программе «Лайт». Заемные средства для частичного или полного погашения действующего ипотечного кредита можно получить без предоставления документов по трудоустройству и уровню доходов. Сумма кредита не должна превышать остаток средств на лицевом счете держателя сертификата на материнский капитал и может быть увеличена на сумму региональной субсидии за рождение третьего ребенка. Средства материнского капитала также можно использовать на формирование первоначального взноса при выдачи новой ипотеки.

Ипотечный кредит «Переезд» позволяет приобрести жилье в строящихся домах или на вторичном рынке недвижимости, не дожидаясь продажи имеющегося, и тем самым улучшить жилищные условия. С его помощью можно оплатить первоначальный взнос или остаток недостающей суммы.

Ипотечный кредит можно взять не только на покупку квартиры или дома. Специальная программа «Гараж» позволяет приобрести гараж или машиноместо как на вторичном рынке, так и в строящемся объекте. Сумма кредита – до 300 000 рублей.

Подробные условия можно уточнить в разделе «Специальные программы» на сайте банка, а также в ипотечных центрах:

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Томск, Совпартшкольный переулок;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина 57/1.

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Фото: pixabay.com, автор- Tumisu