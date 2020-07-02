Новосибирской области назначили нового главу ГУ МВД России

Указом президента Российской Федерации от 01.07.2020 Андрей Кульков назначен начальником Главного управления МВД России по Новосибирской области. Информация об этом размещена на официальном сайте регионального главка МВД. До сих пор он возглавлял министерство внутренних дел по Республике Хакасия.

Андрей Кульков родился 15 сентября 1971 года в г.Иваново. В органах внутренних дел с 1993 года. Прошел путь от инспектора по предупреждению правонарушений несовершеннолетних Октябрьского РОВД г.Иваново до заместителя начальника УМВД России по Ивановской области – начальника полиции. В феврале 2018 года Андрей Кульков возглавил министерство внутренних дел по Республике Хакасия.В декабре 2019 года ему присвоено специальное звание генерал-майор полиции.

Указом президента Российской Федерации от 01.07.2020 Андрей Кульков назначен начальником Главного управления МВД России по Новосибирской области.

Фото с сайта ГУ МВД России по Новосибирской области