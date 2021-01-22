Ипотека со скидкой для медработников

Непростая эпидемиологическая обстановка в мире усложнила жизнь практического каждого человека. Но особенно тяжело пришлось медикам, которые находились и находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Банк «Левобережный» решил поддержать медработников и предоставить им скидку по ипотеке. Это хороший шанс обзавестись собственным жильем или поменять его на более удобное. Если у вас уже есть ипотечный кредит, вы можете рефинансировать его по сниженной ставке и таким образом уменьшить сумму ежемесячных платежей.

Скидка 0,6% от одобренной ставки предоставляется на разные виды жилья. Любители городских удобств могут приобрести квартиру в новостройке или на вторичном рынке. Если вы предпочитаете загородную жизнь и природу, берите дом с участком. Оформить ипотеку со скидкой можно до конца 2021 года. Минимальный первоначальный взнос составляет 10% от стоимости выбранного жилья.

Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 или в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

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