Открытие Детского технопарка «Кванториум» запланировано на март

Проект детского технопарка «Кванториум» реализуется на базе Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, сообщили в пресс-службе университета. Плановый запуск помещения технопарка в 2020 году был отложен из-за пандемии.

В пресс-службе подчеркнули, что программа «Кварториума» работает уже сейчас: более 200 учеников, зачисленных на курсы в области информационных технологий, занимаются в здании Новосибирского учебного авиационного центра. Ребята изучают IT, робототехнику, работают с квадрокоптерами и технологиями дополненной реальности.

— В настоящий момент в здании детского технопарка «Кванториум» продолжаются ремонтные работы. Срок окончания работ — март 2021 года, — прокомментировал планы министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

«Кванториум» состоит из пяти тематических зон: IT-класс, зоны электроники, промышленного дизайна, коворкинга и помещения, где располагаются инструменты для резки и шлифовки материалов. На базе НГТУ НЭТИ школьникам доступны конструирование моделей беспилотного автомобиля, роботехника, авиамоделирование, создание моделей спутников, а также работа с интерактивными картами местности с использованием снимков из космоса.