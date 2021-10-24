Ипотека теряет привлекательность

В Новосибирской области в сентябре 2021 года выдано 3,9 тыс ипотечных кредитов — на уровне августа. Однако, по сравнению с 2020 годом, количество жилищных кредитов в регионе упало на 25%. Годом ранее новосибирцы взяли на покупку квартир 5,1 тыс ипотечных займов, говорится в пресс-релизе «Объединенного Кредитного Бюро» (ОКБ).

В Красноярском крае — 3,4 тыс займов, на 30% меньше, чем годом ранее (4,9 тыс), в Кемеровской области — 2,5 тыс, на 24% меньше (3,4 тыс), Иркутской области — 2,4, на 22% меньше (3,1 тыс), Алтайском крае — 2,4 тыс, на 20% меньше (3 тыс), в Омской области — 1,9 тыс, на 30% меньше ( 2,7 тыс)

В целом по стране, по сравнению с аналогичным кварталом 2020 года (501 тысяча кредитов) выдачи сократились на 13%. В частности, в сентябре банки предоставили 149 тысяч ипотечных кредитов — на 4% больше, чем в августе (144 тысячи кредитов), но на 23% меньше, чем в сентябре 2020 года (193 тысячи кредитов).

— Снижение выдачи ипотеки в сентябре в годовом выражении обусловлено несколькими факторами: в сентябре прошлого года среди заемщиков возник ажиотаж из-за ложного ожидания завершения программы льготной ипотеки, — рассуждает Александрович Артур, генеральный директор ОКБ. —Сейчас эта программа еще действует, но из-за ограничения максимального размера кредита небольшой суммой в 3 млн рублей она почти недоступна для Москвы и Санкт-Петербурга. Наконец, ставки по ипотеке выросли и продолжают расти почти ежемесячно, что также отталкивает часть потенциальных заемщиков.

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных в сентябре ипотечных кредитов, наибольшее сокращение по сравнению с сентябрем 2020 года произошло в Москве и Санкт-Петербурге (на 35%), Московской области и Краснодарском крае (на 33%), Ленинградской области (на 32%).