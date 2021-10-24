В Сибири за 9 месяцев выявлено более 1000 фактов взяточничества

Правоохранительными органами в Сибирском федеральном округе за 9 месяцев 2021 года выявлено 1050 преступлений о взяточничестве. Наибольшее количество таких преступлений зарегистрировано в Алтайском и Красноярском краях, а также на Кузбассе, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

В этом году заместителем генерального прокурора Российской Федерации Дмитрием Демешиным направлено в суд для рассмотрения 7 уголовных дел коррупционной направленности, связанных с дачей взяток должностным лицам, в том числе за совершение ими действий в пользу взяткодателей или в интересах представляемых ими юридических лиц.

Статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за дачу взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо лицу публичной международной организации лично или через посредника и наказание в том числе в виде лишения свободы на длительный срок со штрафом в размере, многократном сумме взятки.

Так, за дачу взятки в крупном размере (более 150 тысяч рублей) или совершенную группой лиц по предварительному сговору, или организованной группой, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Кроме того, в соответствии со статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» установление факта передачи (а также предложение или обещание) взятки должностному лицу от имени или в интересах юридического лица в виде денег, ценных бумаг или иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера за совершение действий (бездействия), связанного с занимаемым им служебным положением, влечет наложение административного штрафа на указанное юридическое лицо в размере не менее 1 млн. рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или имущественных прав, услуг имущественного характера незаконно переданных или оказанных, либо обещанных или предложенных от имени юридического лица.

Напомним, в Новосибирской области на минувшей неделе был задержан замминистра ЖКХ Владимир Нормайкин. За покровительство он получил взятку в размере 2 млн рублей от учредителя компании, занимавшейся строительством водозаборных скважин. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.