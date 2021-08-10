Ипотека в новостройках выгодно: первоначальный взнос от 10% в Банке Акцепт!

Банк Акцепт предлагает оформить ипотеку на первичном рынке с первоначальном взносом от 10%*!
Условия:
Вы можете оставить онлайн-заявку на ипотеку либо обратиться в один из офисов банка.
Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru
*Ипотечный кредит с первоначальным взносом 10% предоставляется клиентам АО «Банк Акцепт» при приобретении квартир площадью менее 70 кв. м на вторичном или первичном рынках. Подтверждение дохода клиента производится по справкам 2-НДФЛ/3-НДФЛ.
Акционерное общество «Банк Акцепт»:
ул. Советская, 14
пл. Маркса, 7
пр. Дзержинского, 14/3
ул. Б. Хмельницкого, 60/2
ул. Титова, 31
ул. Героев Труда, 18/2
Краснообск, ул. Центральная, 2Б
Бердск, ул. Островского, 53/1
Искитим, ул. Комсомольская, 19Б
Куйбышев, ул. Папшева, 4
тел. 8-800-100-27-37
akcept.ru
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Фото: freepik.com
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