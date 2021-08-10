Ипотека в новостройках выгодно: первоначальный взнос от 10% в Банке Акцепт!

Банк Акцепт предлагает оформить ипотеку на первичном рынке с первоначальном взносом от 10%*!

Условия:

оформление ипотеки на первичное жилье

ставка от 8,8% годовых

сумма до 6 млн. руб. (для Московского региона до 15 млн. руб.)

срок до 25 лет

Вы можете оставить онлайн-заявку на ипотеку либо обратиться в один из офисов банка.

Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

*Ипотечный кредит с первоначальным взносом 10% предоставляется клиентам АО «Банк Акцепт» при приобретении квартир площадью менее 70 кв. м на вторичном или первичном рынках. Подтверждение дохода клиента производится по справкам 2-НДФЛ/3-НДФЛ.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2Б

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19Б

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

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