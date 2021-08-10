Мэрия Новосибирска объявила торги на 10 кредитных линий

Мэрия Новосибирска объявили 10 тендеров по привлечению кредитной линии на 500 млн рублей каждая. Стартовая цена за кредит – 75 млн рублей. Итоги аукционов муниципалитет планирует подвести в конце августа. Срок действия кредитной линии — в течение 730 дней с момента заключения муниципального контракта.

После недавних корректировок в 2021 году доходы городского бюджета составят 54,4 млрд, расходы (в том числе межбюджетные трансферты — 26,2 млрд), расходы — 55,2 млрд, дефицит — 800,5 млн (на плановом уровне). В 2022 году: доходы — 54,3 млрд (межбюджетные трансферты — 24,9 млрд), расходы — 55,1 млрд, дефицит — 800 млн (на запланированном уровне). В 2023 году: доходы — 54,2 млрд (межбюджетные трансферты — 25 млрд), расходы — 54,9 млрд, дефицит — 700 млн.

Внутренний муниципальный долг, по данным на 1 августа, составлял 21,3 млрд рублей. Из них 31% приходился на коммерческие кредиты — 6,7 млрд, 15% на бюджетные кредиты — 3,1 млрд руб, 54% на муниципальные облигации — 11,5 млрд.