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Из армии невольников в армию спасения: судьба военного санитара

  • 19/04/2025, 12:30

С самых первых дней войны мирных советских граждан эшелонами отправляли в Германию на принудительные работы

 

Из армии невольников в армию спасения: судьба военного санитара

Имена героев Великой Отечественной войны надежно хранит людская память. Помнят потомки и бесстрашных воинов, и надорвавших здоровье тыловиков, и тех, кто волей судьбы был заброшен в многомиллионную армию невольников. Получив «позорное» клеймо остарбайтера (восточного рабочего), пленные подвергались постоянным унижениям, трудились от зари до зари и питались объедками вперемешку с мышиным пометом. Весь этот ужас испытал на себе дед управляющего директора АО «Искитимцемент» Владимира Скакуна Степан Петрович:

—  Степан Петрович Скакун, мой дед, родился в 1911 году в небольшом украинском селе Гармаки Барского района Винницкой волости. Там он и встретил войну. Не попав под первую волну мобилизации, продолжил трудиться на колхозных полях. А в июле 1941 года немецкие захватчики дошли до Винницы. Несколько дней шли бои, советские солдаты сражались отчаянно и самоотверженно. Именно тогда враг впервые заговорил о героизме наших воинов. Но удержать натиск подготовленных и хорошо вооруженных нацистов не удалось. Город был оккупирован, и враг стал расползаться по юго-западу Украины.

Скакун Степан Петрович

Скакун Степан Петрович (справа) с командиром санвзвода Журило Василием Ивановичем (1923 г.р.)

Дед с мужиками шел на работу в поле, когда немцы окружили их на мотоциклах, переловили всех, повязали, а после отправили на принудительные работы. Хоть военнопленным он не считался, условия содержания таких невольников мало отличались от концлагерей. Несколько раз дед пытался бежать, но его ловили, жестоко наказывали и все сильнее ужесточали условия труда. Но попыток вырваться из неволи он не оставлял. И однажды ему удалось уйти от преследования. Несколько месяцев дед пробирался через оккупированные территории и вышел, наконец, к советским войскам.

В марте 1944 года Степан Петрович был призван в ряды Красной Армии. Крепкого крестьянина определили в санитары-носильщики. И уже 18 июля 1944-го его представили к первой награде. Медаль «За отвагу» дед получил за то, что под мощным артиллерийским огнем вынес с поля боя и эвакуировал 11 солдат. А в апреле 1945-го уже на подступах к Берлину его батальон вступил в схватку с нацистами на западном берегу реки Шпрее.

За последние метры своей земли немцы бились с особым ожесточением. Они не жалели ни жизней, ни снарядов. Артиллерийский обстрел велся непрестанно. И под этим смертельным градом Степан Петрович сумел вынести с поля боя и переправить через реку 29 бойцов. За этот подвиг его наградили орденом Красной Звезды. Чуть позже на его грудь легли медали «За освобождение Праги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Попав из армии невольников в армию спасения, Степан Петрович стал ее верным бойцом. Свой долг перед Родиной он выполнил сполна, четко придерживаясь приказа маршала Советского Союза Георгия Жукова: «Раненых на поле боя не оставлять!». И он не оставлял ― делал для этого все, что было возможно, а порой и намного больше.

Благодаря акции «Бессмертный полк» я смог 9 мая 2019 года пронести фотографию Степана Петровича по Красной площади в столице нашей Родины. Горжусь своим дедом, память о нем будет жить вечно в нашей семье!

Фото предоставлено пресс-службой  АО «Искитимцемент». Автор фото: Сергей Порох


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Регионы: Сиирь Новосибирск

Теги : победа над фашизмом память День Победы Великая Отечественная война 80 лет победы ВОВ


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