Министерством строительства Новосибирской области по итогам совместной работы с мэрией г. Новосибирска и застройщиками из реестра «проблемных объектов» региона исключён ещё один долгострой в областном центре, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как прокомментировали в региональном минстрое, в настоящее время все граждане, вложившие денежные средства в строительство «проблемного» объекта по Сухарной, восстановили свои права и исключены из Реестра «обманутых дольщиков» Новосибирской области.

Возведение многоквартирного жилого дома по ул. Сухарная, 1 (стр.) в г. Новосибирске было начато в 1999 году, однако уже на следующий год было остановлено на стадии монтажа 3-4 этажей. В 2013 году застройщик смежного земельного участка приобрел статус одного из собственников долей и одного из арендаторов земельного участка, на котором был расположен данный объект, и с ноября 2013 проводил выкуп долей у 17 граждан, оформивших свои права на объект и земельный участок. В конце июня текущего года вопрос выкупа долей у граждан решен окончательно.

Напомним, что всего на территории Новосибирской области начиная с 2010 года введено в эксплуатацию 100 «проблемных» объектов. В 2017 году введены в эксплуатацию 11 «проблемных объектов», восстановлены права 850 граждан. В 2018 введены в эксплуатацию 9 «проблемных объектов», восстановлены права более 600 граждан. В ходе Всероссийского совещания по вопросам государственного регулирования в области долевого строительства практическая деятельность правительства Новосибирской области по вопросу решения проблемы «обманутых дольщиков» признана одной из лучших в России.

Фото: Наталья Коробицына