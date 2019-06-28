«Технопром» презентовали иностранным дипломатам

Заместитель губернатора Андрей Жуков презентовал 28 июня в Москве иностранным дипломатам и представителям иностранных деловых и научных кругов форум «Технопром», а также концепцию его проведения в Новосибирской области в сентябре этого года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участие во встрече приняли представители 10 стран, в том числе Республики Беларусь, Республики Корея, Израиля, Италии, Казахстана, Китая, Сингапура, Франции, ФРГ и ЮАР.

В своем выступлении Андрей Жуков отметил, что форум «Технопром» за годы своего существования форум доказал востребованность и значимость: так, в 2018 году его мероприятия посетили более 7,8 тысяч человек из 19 стран, по итогам было заключено 49 соглашений мирового и федерального уровня. Форум неслучайно проводится в Новосибирской области, так как регион является одним из крупнейших научных и технологических центров страны.

Отмечается, что деловая программа форума «Технопром-2019» будет включать в себя несколько десятков мероприятий по таким направлениям как технологическая политика, наука и технологии, лидерство и партнерство, территории роста, финансовые модели, инновации в медицине и образовании. Для наглядной демонстрации достижений в науке и промышленности в рамках форума пройдут выставочные мероприятия.

Напомним, что распоряжение о проведении форума VII «Технопром» подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. На ближайшее время запланировано проведение первого заседания оргкомитета форума.

Фото: Юлия Данилова