«Издевались и смеялись»: русскую учительницу дети мигрантов закидали камнями в Новосибирске

Учительница из Новосибирска пострадала от неадекватного поведения детей на улице Хилокской. Инцидент произошел в конце октября. Женщина шла домой, когда в ее сторону полетели камни. Несколько булыжников все-таки попали в цель. А чтобы еще больше оскорбить педагога ― юные иностранцы сняли штаны. Сибирячка не стала воспитывать детей мигрантов на улице, а написала заявление в полицию.

— Около пяти вечера я шла домой мимо этой шашлычной. Вдруг в меня камень попал. Повернулась — а это дети, мальчик и девочка: смеются, издеваются. Я успела их сфотографировать, потом они убежали, ― поделилась с КП-Новосибирск педагог Мария.

Правоохранители выяснили, что напавшие на сотрудницу образования дети 12 и 7 лет воспитываются в семье мигрантов. Гости из страны ближнего зарубежья приехали в Россию нелегально. Мать работала уборщицей, а ребятишки даже не ходили в школу. Вместо этого они попрошайничали у шашлычной. Более того, женщину уже трижды штрафовали за неисполнение обязанностей по воспитанию детей и дважды ― за нелегальную миграцию. Уборщицу этот факт нисколько не смущал, и она продолжала жить в Хилокском жилмассиве.

После публичной огласки поведения невоспитанных детей иностранку вызвали в полицию и вручили уведомление о том, что ей необходимо покинуть Россию в течение трех дней. Если она проигнорирует это требование, то власти депортируют ее через суд.

Жители жилмассива, где в огромном количестве проживают мигранты, очень обрадовались, что хотя бы медленными темпами, но ответственные службы принялись за наведение порядка в микрорайоне. Они уже десятки лет страдают от соседства с Хилокским рынком, вечно дымящейся свалкой и гостями из Ближнего зарубежья, которые ведут себя здесь, как дома.

― К нашему шоку и приятному удивлению сотрудники полиции отработали четко, быстро, слажено. Нашли и выродков и их мамашу. Мамаша несколько лет сидела с протянутой рукой у одного из магазинов. Ценная иностранная специалистка нигде не работала, на своих детей не обращала никакого внимания, одному из них сотрудники магазина, год назад скорую вызывали, чуть не помер. Теперь им ― чемодан, вокзал, кишлак. Выражаем огромную благодарность начальнику отдела полиции № 7 УМВД Ленинского района, отдел «Кирпичный» Денису Вячеславовичу Скоробогатову и нашему участковому. Спасибо остальным причастным и сотрудникам миграционной службы, ― написали в паблике «Хилокский жилмассив» ВКонтакте местные жители.

Теперь люди искренне надеются, что проблема с их нелегальными соседями будет решаться на регулярной основе еще до кого, как русских начнут закидывать камнями, унижать и притеснять.