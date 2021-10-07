Изменились правила вывоза детей за границу

Новый порядок приёма и подачи заявлений о несогласии на вывоз детей за рубеж утверждён в России. Такой приказ МВД России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Утвердить прилагаемый порядок подачи, отзыва, приёма и учёта заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ, — говорится в документе.

Например, раньше один родитель мог указать, в какие государства и в какие периоды разрешает другому возить ребёнка. Теперь может подать список, куда запрещает.

Теперь несогласный с выездом ребёнка за рубеж может указать, запрещает ли он выезд до достижения им 18 лет, либо указать конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда. Родитель также может ограничивать поездки во все государства, либо конкретным списком обозначить определённые страны. Кроме этого, документ регламентирует отзыв заявления о несогласии на выезд. Для этого нужно прийти с ним в территориальный орган МВД.

Предыдущий порядок выезда детей за границу вступил в силу 12 июня 2019 года. Родители, опекуны или усыновители могут подать заявление о несогласии на выезд ребенка за рубеж в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД. Пограничная служба теперь такие документы принимать не будет.

23 июня Совет Федерации одобрил закон, который разрешает детям выезжать за границу без родителей. Согласно ему, несовершеннолетние смогут пересекать границу без сопровождения законного представителя при наличии загранпаспорта и нотариально заверенного согласия на выезд одного из опекунов.