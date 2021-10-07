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Клиенты ВТБ в Новосибирской области увеличили спрос на ипотеку более чем на четверть

  • 07/10/2021, 10:51
Клиенты ВТБ в Новосибирской области за девять месяцев текущего года оформили более 11 тыс. ипотечных сделок на 29 млрд рублей, что по объему на 29% выше результата аналогичного периода прошлого года.

Новости компанийВ целом по стране банк выдал за это время более 780 млрд рублей.

По оценке  ВТБ, за девять месяцев 2021 года российские банки увеличили выдачу ипотеки на 42%, до 4 трлн рублей. В сентябре общий объем продаж составил порядка 500 млрд рублей, что сопоставимо с результатом сентября прошлого года. К концу года объем выдач ипотеки превысит рекордные для рынка 5 трлн рублей

Клиенты ВТБ в сентябре провели более 26 тысяч сделок на 95 млрд рублей. Регионами-лидерами по объему выданных кредитов в ВТБ за девять месяцев стали Москва и Московская область (286 млрд рублей), Санкт-Петербург и область (66 млрд), Новосибирская область (29,3 млрд), Республика Татарстан (25 млрд) и Свердловская область (21 млрд).

Наибольшие темпы роста среди госпрограмм показывает «семейная ипотека», по которой ВТБ с начала года выдал уже свыше 43 млрд рублей кредитов. После модернизации ее условий с 1 июля среднемесячный объем продаж вырос в 2,7 раза, а доля в общем объёме выдач достигла уже 12%.

Доля ипотеки с господдержкой составила в сентябре 8%. Спрос на нее остался на уровне августа – более 6 млрд рублей. Всего с начала года клиенты ВТБ оформили по ней кредиты на 165 млрд рублей.

Несмотря на резкое повышение ключевой ставки Банком России и изменение ценовой политики основных игроков, рефинансирование ипотеки по-прежнему остается востребованным среди клиентов. По итогам девяти месяцев нынешнего года на него приходится каждая третья ипотечная сделка в ВТБ. За это время более 73 тыс. клиентов других банков снизили свою платежную нагрузку, переведя в ВТБ ранее оформленные кредиты на сумму 165 млрд рублей.

«Спрос на ипотеку среди россиян после летнего сезона начал возвращаться к привычно высоким значениям. В сентябре продажи на рынке составили около 500 млрд рублей, что сопоставимо с «горячим» сезоном осени прошлого года, когда программы господдержки и рефинансирования достигали пика популярности. Для ВТБ объем продаж ипотеки в сентябре стал рекордным с момента модернизации госпрограммы. Это связано как с сезонным фактором, так и снижением ставок, которые мы, в отличие от других игроков, провели этой осенью для наших клиентов», – комментирует вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ (ПАО) Евгений Дячкин.

Эксперт также отметил, что рынок недвижимости в России сейчас стоит на пороге исторического рекорда по объему продаж.

«Четвертый квартал может стать самым успешным за всю историю ипотеки в России. Мы прогнозируем, что ежемесячный объем сделок будут на уровне сентября, а значит итоговые значения 2021 года впервые в истории превысят 5 трлн рублей. Для сравнения, в прошлом году рынок показал 4,4 трлн рублей. ВТБ намерен улучшить результаты прошлого года на четверть и нарастить продажи ипотеки до 1,1 трлн рублей», – подчеркнул Евгений Дячкин.

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Регионы: Россия

Теги : финансы новости бизнеса недвижимость ипотека ВТБ банки


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