К концу года на счета-эскроу может перейти 50% новосибирских застройщиков

— На начало 2020 года порядка 80% застройщиков Новосибирской области работали по старым правилам игры. Сегодня в рамках 241-ФЗ со счетами-эскроу и проектным финансированием работают 42 компании, из 220, которые находятся на контроле министерства, то есть порядка 33% рынка. Эта информация ежедневно меняется в сторону увеличения, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

По его оценке, в течение 2020 года региону необходимо выйти на плановую цифру 50%, так как те компании, которые не смогут перейти на проектное финансирование и эскроу-счета с 2021 года уже не смогут привлекать финансирование на свои объекты.

— Сейчас в зоне риска находится 50 компаний. Из них 18 — те, кто строит за свой счет и не привлекает заемные денежные средства. Оставшиеся — те, кто не обратился ни в минстрой, ни в мэрию города Новосибирска. Есть вероятность, что они либо будут укрупняться, либо уйдут с рынка, — не исключил Шмидт.

При этом чиновник подчеркнул, что, даже не смотря на нестабильность рынка, пока минстрой не видит и не прогнозирует увеличение количества долгостроев и обманутых дольщиков, так как «явно выраженных критических вещей в регионе не видно».

— Если до конца года мы достигнем показателя в 50% (компаний, перешедших на счета-эскроу), то мы сможем мягко перейти на новый формат работы, — уверен министр.

Напомним, за 2020 -2024 годы регион должен ввести в эксплуатацию 12 млн кв метров жилья, чтобы выполнить указ президента РФ. План на 2020 год — 2 млн 139 тыс кв метров, на сегодняшний день сдано 456 тыс кв метров. Впрочем, Иван Шмидт не исключил, что эти цифры будут пересмотрены в ближайшие 1-2 месяца для всех регионов России, которые обратились в минстрой РФ с заявлениями о корректировке плановых показателей.

Фото: pixabay.com, автор- MabelAmber